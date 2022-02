Wismar

Parkplätze, auf denen man Autos kostenlos abstellen kann, gibt es im Wismarer Stadtzentrum immer weniger. Nun sind weitere Stellflächen weggefallen: Die Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg hat ihren Parkplatz in der Rostocker Straße für die Öffentlichkeit dicht gemacht. Angekündigt hat sie das aber nicht, nur das Schild an der Zufahrt geändert.

Auf dem steht „Parkplatz für Besucher und Beschäftigte der Kreisverwaltung – Außerhalb der Öffnungszeiten, am Wochenende und an Feiertagen bleibt der Parkplatz geschlossen“. Die Regelung gilt bereits ab dem 3. Januar.

Nachts war die Schranke geschlossen

„Mir ist die Änderung zuerst gar nicht aufgefallen“, sagt eine Wismarerin, die in der Nähe wohnt. Sie hat den Parkplatz genutzt, um ihr Auto dort nach Feierabend abzustellen. „Da stört man doch niemanden und morgens fahre ich nach Lübeck zur Arbeit“, erzählt die 36-Jährige. Genau mit dieser Begründung sind die 121 Stellflächen im Februar 2017 für alle zugänglich gemacht worden. Nur wenige Wochen zuvor, im Dezember 2016, war der Platz eröffnet worden.

Das neue Schild gegenüber der Schranke weist auf die Änderung hin. Quelle: Kerstin Schröder

Für die Verkündung, dass er außerhalb der Öffnungszeiten der Verwaltung kostenlos von allen genutzt werden kann, gab es einen Pressetermin mit der damaligen Landrätin Kerstin Weiss und Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (beide SPD). Die Regelung war bislang folgendermaßen: montags bis donnerstags von 17 Uhr bis 7 Uhr, freitags von 15 Uhr bis montags 7 Uhr. Über Nacht (von 22 bis 6 Uhr morgens) blieb die Schranke geschlossen, um die Anwohner nicht mit Verkehrslärm zu stören. Kerstin Weiss nannte die Übergabe an die Öffentlichkeit einen „erfreulichen Termin“. Anwohner seien an sie und Wismars Bürgermeister herangetreten und hätten um die Nutzung des Parkplatzes für alle gebeten, erzählte sie.

Verwaltung: Parksituation ist angespannt

Laut Kreisverwaltung hat diese Nutzung für alle anscheinend Überhand genommen. Die Schließung habe vor allem den Grund, teilt Pressesprecher Christoph Wohlleben mit, „dass die Parkplatzsituation im Bereich Rostocker Straße zunehmend angespannt ist. Sowohl Besucher als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten vermehrt Probleme, Parkplätze zu finden.“ Deshalb sei entschieden worden, dass der durch die Kreisverwaltung gebaute Parkplatz nur noch von Besuchern und Mitarbeitern der Kreisverwaltung genutzt werden dürfe.

„Auch außerhalb der Öffnungszeiten der Verwaltung kann der Parkplatz leider nicht zur Verfügung gestellt werden, weil dann nicht sichergestellt wäre, dass die Parkplätze zu Beginn der Dienstzeiten frei wären“, ergänzt Christoph Wohlleben. Der Parkplatz sei ursprünglich auch explizit zu diesem Zweck gebaut und beantragt worden und hätte laut Baugenehmigung nachts nicht genutzt werden dürfen.

Anwohnerin hätte sich andere Lösung gewünscht

„Unterwegs ist dort nachts auch niemand gewesen. Das ging ja wegen der Schranke auch nicht“, berichtet die Wismarer Autofahrerin, die sich nun nach einem anderen Stellplatz umschauen muss. Das werde immer schwieriger in Wismar, betont sie. Wenn in diesem Jahr auch noch die Sanierung des Parkplatzes an der Turmstraße beginne, seien nochmal 171 Stellplätze weg. „Die Verwaltung hätte auch einen anderen Weg versuchen können: Die Mitarbeiter hätten einen Parkausweis bekommen, die Besucher der Verwaltung eine Parkzeit von 30 Minuten mit Parkscheibe. So hätte man die Dauerparker, die alles blockieren, vertreiben können – jetzt müssen wir alle büßen“, bedauert sie die Entscheidung.

Der Parkplatz hat in den vergangen Jahren für viel Gesprächsstoff gesorgt, vor allem bei der Planungen. Im Herbst 2014 gab es zuerst Diskussionen um die Finanzierung. Die Verwaltung war von Kosten in Höhe von einer Million Euro ausgegangen. Die wollte die Opposition im Kreistag halbieren. Am Ende sollen es nicht ganz 800 000 Euro geworden sein. Geld, das auch von Steuerzahlern kommt – deshalb sollte der Platz kostenlos sein.

Dann wurde über das Material und die Größe debattiert – fast zwei Jahre lang waren die Kreistagsmitglieder mit dem Parkplatz beschäftigt. Nun, kostenlos bleibt er weiterhin – doch benutzen können ihn jetzt nur noch die Mitarbeiter und Besucher der Kreisverwaltung. Außerhalb der Öffnungszeiten bleiben die 121 Stellflächen künftig leer.

Von Kerstin Schröder