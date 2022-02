Wismar: Parkschein unter eingeschneiter Scheibe – droht ein Knöllchen?

Wismar

Dicke Schneeflocken sind am Montagvormittag vom Himmel über gefallen – schnell haben Sie die Fensterscheiben der parkenden Auto weiß gemacht, auch in der Mecklenburger Straße. Dort war ein parkendes Auto komplett weiß, der Parkschein nicht mehr zu erkennen. Ein anderer Autofahrer, der gerade erst angekommen war, holte den Schnee extra noch einmal von der Frontscheibe. So war der Parkschein gut sichtbar. Doch droht ein Knöllchen, wenn es plötzlich anfängt zu schneien und der Parkschein nicht mehr zu erkennen ist?

Generell gilt: Parkscheine und -scheiben sowie andere Berechtigungen wie eben Anwohnerparkausweise müssen so im Auto platziert werden, dass sie von außen „gut sichtbar“ sind. Wenn deren Lesbarkeit nicht gegeben ist, drohen Verwarngelder. Bei plötzlichem Schneefall muss aber niemand Angst vor unerwartetem Ärger haben, so lange der Schein davor gut sichtbar platziert wurde. Sollte bei der Rückkehr zum Auto dennoch ein Strafzettel unterm Scheibenwischer klemmen, dann ein Foto vom eingeschneiten Fahrzeug machen und das zusammen mit dem Parkschein an die Behörde schicken.

Von Kerstin Schröder