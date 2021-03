Wismar Pellets baut Biomasseheizkraftwerk im Seehafen

Wismar

Auf dem Gelände des Seehafens haben die Bauarbeiten für ein Biomasseheizkraftwerk begonnen. Es wird zukünftig den Holzpellet-Hersteller Wismar Pellets Am Torney und das Sägewerk Ilim Nordic Timber auf dem Haffeld mit Wärme versorgen. „Mit einem Kapital von mehr als 90 Millionen Euro ist es eines der größten Erneuerbare-Energien-Projekte in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Michael Hessing, Geschäftsführer von Wismar Pellets.

Seit dem Baubeginn am 1. März sind auf dem zwei Hektar großen Grundstück vorbereitende Arbeiten erfolgt. „Wir haben Bodenflächen geschaffen, auf denen der Aushub gelagert wird“, berichtet Frank Ledermüller, Geschäftsführer der neu gegründeten Bioenergie Wismar GmbH. „Ab dieser Woche beginnen wir mit den Pfahlarbeiten.“ Für die Tiefgründung bedarf es etwa 500 Pfähle. Sie werden bis zu 25 Meter in den Untergrund gepresst, sagt Ledermüller, das ist geräusch- und vibrationsärmer. Er rechnet damit, dass die Pfahlgründung Ende April abgeschlossen sein wird.

Eine Spezialtiefbaufirma wird in den nächsten Wochen rund 500 Betonpfähle bis zu 25 Meter tief in den Boden pressen. Quelle: privat

Kraftwerk geht Ende 2022 in Betrieb

Mit den Bauarbeiten wurden Firmen aus dem Land beauftragt. „So weit es ging haben wir auf regionale Partner zurückgegriffen“, sagt Hessing und spricht von einem MV-Projekt. Es soll im vierten Quartal nächsten Jahres fertiggestellt sein. Das Biomasseheizkraftwerk wird gut 40 Prozent des Grundstücks ausmachen und 34 Meter hoch sein. Trotz seiner beachtlichen Größe wird es sich in die Umgebung einpassen, sind die beiden Geschäftsführer überzeugt. Auch Beeinträchtigungen durch Lärm und Abgase seien nicht zu befürchten. „Nach den neuesten Maßstäben gebaut, wird das Kraftwerk deutlich niedrigere Emissionswerte haben als die bestehenden Heizkraftwerke auf dem Haffeld“, erklärt Michael Hessing.

Erneuerbare Wärme für Trocknungsprozess

Nach seinen Angaben wird das Kraftwerk 230 000 Megawattstunden Wärme pro Jahr produzieren. Mit der Wärme, die durch die Verbrennung von fester Biomasse entsteht, will Wismar Pellets seine Rohstoffe kostengünstiger und umweltschonender trocknen. Als weiterer Abnehmer wird Ilim Nordic Timber die Wärme zur Holztrocknung nutzen. Die Brennstoffversorgung stellen ebenfalls beide Unternehmen sicher. Sie liefern das Rindenmaterial, ein Nebenprodukt ihrer Holzverarbeitung. „Das ist reine unbehandelte Biomasse“, sagt Hessing.

Frank Ledermüller (l.) von Bioenergie Wismar und Michael Hessing von Wismar Pellets informieren über den Baubeginn fürs Biomasseheizkraftwerk. Quelle: Haike Werfel

Grüner Strom wird ins Edis-Netz eingespeist

Zudem wird das Kraftwerk grünen Strom erzeugen. Es ist als Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsanlage entwickelt. Neben der nutzbaren Wärme wird gleichzeitig die mechanische Energie, die per Turbine gewonnen wird, mittels Generator in elektrischen Strom umgewandelt. Der wird via Kabel ins Umspannwerk des Energieversorgers Edis auf dem Haffeld transportiert und ins Netz eingespeist. „Wir rechnen mit 128 000 Megawattstunden pro Jahr. Das entspricht mehr als dem Energiebedarf sämtlicher Privathaushalte in Wismar“, erklärt Ledermüller. Im November 2020 hat sich Wismar Pellets eine Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für die Stromproduktion gesichert. Sie gilt für 20 Jahre.

Bauvorhaben durch Pandemie verzögert

Ursprünglich sollte das Biomasseheizkraftwerk bereits seit Jahresbeginn in Betrieb sein. Bedingt durch die Corona-Pandemie habe sich das Projekt jedoch verzögert, berichtet Hessing. Außerdem musste sich sein Unternehmen einen Investor für die Entwicklungsphase des Vorhabens suchen. Den hat es in der Green Investment Group (GIG) von Macquarie, eine globale Finanzdienstleistungsgruppe in Australien, gefunden.

Beitrag auf Weg in emissionsfreie Zukunft

GIG ist ein Projektentwickler von umweltfreundlichen Anlagen. „Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung bleibt eine unserer größten Herausforderungen und Projekte wie Bioenergie Wismar spielen eine entscheidende Rolle auf dem Weg nicht nur der Industrie, sondern auch Europas, in eine emissionsfreie Zukunft“, betont Edward Northam, Europa-Chef bei GIG, in einer Pressemitteilung.

So viel CO₂ wird reduziert Der Projektentwickler Green Investment Group (GIG) erwartet, dass das Biomasseheizkraftwerk Wismar durch die Erzeugung von erneuerbarer Wärme und Strom die Treibhausgas-Emissionen um 47 000 Tonnen Kohlendioxid (CO₂) pro Jahr reduziert. Dies entspreche in etwa dem Wegfall von mehr als 15 500 benzinbetriebenen Autos über die Lebensdauer des Projekts. Die GIG ist ein globaler Entwickler und Investor für grüne Infrastruktur, Projektentwicklung und -umsetzung. Aufgrund ihrer Erfolgsbilanz, ihres Know-hows und ihrer Kompetenzen ist GIG nach eigenen Angaben weltweit führend im Bereich grüner Investitionen und Entwicklung.

Für die Baufinanzierung konnte Pearl Infrastructure Capital in Paris gewonnen werden, ein spezialisierter Investor in Umweltinfrastruktur in Europa. Er wird gemeinsam mit der Bioenergie Wismar GmbH die Bauphase bewältigen.

Von Haike Werfel