Seit 30 Jahren gibt es den Pflegedienst Hameyer in Wismar. Aus einem Ein-Frau-Betrieb ist inzwischen ein Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern und täglich etwa 250 zu betreuenden Kunden geworden. Eine Erfolgsgeschichte made in Wismar. Doch in der Corona-Pandemie wurde auch dort alles anders. Auch die Mitarbeiter der größten Tagespflege der Hansestadt mussten ihre Arbeit umstellen.

Angefangen hatte alles schon zu DDR-Zeiten. Damals kümmerte sich Karin Hameyer als Gemeindeschwester am Friedenshof um Menschen, die in ihrem Zuhause Hilfe brauchten – der Vorläufer der häuslichen Krankenpflege. 1990 hatte sie sich selbstständig gemacht. „Damals gab es noch keine Pflegeversicherung. Die kam erst Mitte der 90er Jahre. Sie hat Pionierarbeit geleistet“, berichtet Richard Simm, der heute Geschäftsführer des Pflegedienstes ist.

Bis 2012 hatte Karin Hameyer ihr kleines Unternehmen geführt, damals waren es 20 Mitarbeiter. Als sie in den Ruhestand ging, hat die Ambulantis-Gruppe den Pflegedienst übernommen und inzwischen stark in der Hansestadt vergrößert.

Name der Gründerin ist geblieben

2016 hat das Unternehmen die Tagespflege mit Seniorenwohnen in der Großschmiedestraße eingeweiht. In der Störtebekerstraße am Friedenshof hat der Pflegedienst ein Jahr später die Betreuungsleistungen in der Wohngemeinschaft des städtischen Pflegeheimes übernommen, 2018 das betreute Wohnen in der Schatterau. 2019 wurde die Tagespflege mit Appartements und Pflege-Wohngemeinschaften Hinter dem Rathaus eröffnet.

Geschäftsführer Richard Simm beschreibt die Entwicklung des Unternehmens so: „Am Anfang war Karin Hameyer noch allein mit dem Fahrrad zu ihren Kunden unterwegs. Inzwischen kümmern sich etwa 100 Mitarbeitern um Kunden.“ Und: Der Name der Gründerin ist geblieben.

Vielfältige Leistungen

Standortleiterin Dörte Pukowski ist seit 2017 mit dabei. Sie betont: „Wir wollen, dass die Menschen solange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause leben können.“ Die Leistungen des Pflegedienstes seien vielfältig. Dabei gehe es nicht nur darum, bei Dingen wie dem Waschen zu helfen oder einen Verband zu wechseln.

Die Mitarbeiter können auch beim Einkaufen helfen oder mal mit zum Hausarzt gehen. Zudem leisten sie auch einfach Gesellschaft, spielen Karten, machen Kreuzworträtsel, spazieren. Alles, was den Alltag von Menschen mit demenziellen Erkrankungen auch mal unterbricht, helfe ihnen, fit und aufgeweckt zu bleiben.

Mit der Corona-Pandemie hat sich jedoch auch die Arbeit des Pflegedienstes verändert. Es gelten strenge Regeln, was zum Beispiel Kontakte und Pausenzeiten angeht. Große Besprechungen gibt es nicht mehr. „Auch wir machen nun viele Videokonferenzen“, so Richard Simm. Er betont zudem: „Wir arbeiten mit Menschen zusammen, die zur krassesten Risikogruppe überhaupt gehören.“ Letztendlich könne es um Leben und Tod gehen.

So sei das Hauptthema, mit dem sich die Mitarbeiter beschäftigen denn auch die Bewältigung der Pandemie. „Wir haben neue Regeln aufgestellt, unsere ganze Arbeitsweise verändert. Jetzt ist es wichtig, das auch durchzuhalten“, sagt Richard Simm. Und weiter: „Ich bin tief dankbar gegenüber unseren Mitarbeitern, dass wir es bisher so gut geschafft haben. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, so durch die Krise zu kommen.“

Immerhin seien viele aus dem Team bereits seit 15, 20 oder sogar 25 Jahren dabei. „Jeder Mitarbeiter ist mit seiner Arbeit eine unschätzbare Hilfe für unsere Kunden und leistet einen bemerkenswerten gesellschaftlichen Beitrag, auf den er stolz sein kann.“

Einen Lichtblick für Mitarbeiter und Gepflegte gibt es im neuen Jahr bereits: Schon in den nächsten Tagen sollen auch sie gegen das Coronavirus geimpft werden.

Von Michaela Krohn