Wismar

Da, wo Birgit Schön-Schneider ist, ist die Kreativität, da sind Ideen. Die 53-jährige aus Boltenhagen ist Kauffrau im Gesundheitswesen, zertifizierte Kreativitätstrainerin sowie Kunst- und Gestaltungstherapeutin. Und seit erstem Dezember auch die neue Koordinatorin im Wismarer Mehrgenerationenhaus „Küstenwind“ an der Hans-Grundig-Straße. „Die Stelle hat mich gefunden“, sagt sie lachend in ihrem neuen Büro, in dem auch schon ein paar ihrer eigenen Öl-Bilder hängen. Denn sie ist auch zertifizierte Kursleiterin für Ölmalerei.

Zunächst einen Überblick verschaffen

„Im Moment verschaffe ich mir noch einen Überblick“, gibt sie ehrlich zu. Mit dabei hat sie immer einen Block, um sich alles zu notieren und von den Kolleginnen zu lernen. Denn in den vielen Gesprächen gibt es immer wieder gute Anregungen und Ideen werden geboren, die Birgit Schön-Schneider gerne umsetzen möchte. „Es ist ein Haus aller Generationen und Kulturen“. Mit ihren Kolleginnen möchte sie gerne gemeinsam noch mehr Möglichkeiten für generationsübergreifende Begegnungen schaffen. Denn seit 2008 wird das Haus durch den Bund, den Landkreis Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wismar gefördert. Seit Eröffnung setzt der DRK-Kreisverband als Träger auf die enge Zusammenarbeit der Kommune und die flexible und bedarfsorientierte Ausrichtung – die Stärkung des Miteinanders aller Generationen.

Der Spielplatz soll saniert werden

„Auch Teenager oder Berufstätige wollen sich in ihrer Freizeit aktiv beschäftigen und austauschen“, ist sie sich sicher. Und noch etwas möchte Birgit Schön-Schneider gerne weiter vorantreiben: „Dass die unterschiedlichen Generationen noch mehr miteinander ins Gespräch kommen, sie voneinander lernen können und sich gegenseitig befruchten“, erzählt sie.

Ein großes Projekt hat Birgit Schön-Schneider schon ins Auge gefasst: der Spielplatz direkt hinter dem Mehrgenerationenhaus. „Der braucht dringend eine Rundumsanierung“, bringt sie es auf den Punkt und berichtet von ihren Ideen. Sie möchte dort nicht nur Spielgeräte für Kinder aufstellen, sondern sie möchte einen Freizeitplatz für alle Generationen etablieren. „Es gibt tolle Kombinationen, die alle Generationen nutzen können“, gerät sie geradezu ins Schwärmen. Das Okay vom Vorstand des DRK-Kreisverbandes liegt bereits vor, denn es wurden Gelder aus dem Strategiefonds des Landes in Aussicht gestellt. Die konkreten Planungen können nun beginnen.

Kreativangebot für Demenzkrankte

Neben dem sehr gut funktionierendem Sport- und Betreuungsangebot möchte sie ein ressourcenorientiertes Kreativangebot für Demenzkrankte schaffen. Ebenso sollen die erfolgreichen Computer- und Sportkurse fortgeführt werden. Auch ein paar Veränderungsideen für den Eingangsbereich hat sie schon im Kopf. Birgit Schön-Schneider möchte die Menschen zusammenbringen.

„Es gibt viele Möglichkeiten Neues gemeinsam zu gestalten und jede Generation kann von der anderen etwas lernen“, wünscht sich die neue Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses „Küstenwind“, die über ein umfangreiches Netzwerk in ganz Deutschland verfügt. Sie freut sich auf die neue Herausforderung und weitere Ehrenamtliche, die ihre Ideen unterstützen wollen.

Von Katja Peters