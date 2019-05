Wismar/Poel

Dieses Wochenende ist richtig was los in der Region Wismar. Da haben Besucher und Einheimische die Qual der Wahl, an was sie teilnehmen wollen. Die Wismarer Schützen krönen ihre neue Majestäten – ab 11 Uhr am Alten Hafen. Von dort gibt es einen Umzug durch die Stadt bis zum Schützenhaus in der Poeler Straße 124. Dort können Kinder in ein Kostüm schlüpfen und sich beim Bogenschießen fühlen wie Robin Hood. Ab 12.30 Uhr gibt es Essen aus der Gulaschkanone sowie weitere Leckereien. Von 13 bis 14 Uhr findet der Schießwettbewerb statt, an dem Gäste sowie Vereine teilnehmen dürfen. Außerdem gibt es Wettbewerbe im Luftgewehr- und Bogenschießen. Um 16 Uhr findet die Siegerehrungen statt.

Bereits am Freitag, 10. Mai, steht ab 18 Uhr in St. Nikolai in Wismar der Mecklenburger Volkskundler Richard Wossidlo im Mittelpunkt eines Vortrages mit Buchpräsentation. Hinrich Siedenschnur und Dr. Christoph Schmitt, Leiter der Wossidlo Forschungsstelle in Rostock, berichten über sein Leben und Wirken. Richard Wossidlo (26.1.1859-04.05.1939) war Mitbegründer der deutschsprachigen Volkskunde und ein bedeutsamer Feldforscher der Europäischen Ethnologie. Seine Leidenschaft galt Mecklenburg. Zu seinen Werken gehören unter anderem die 4 Bände „Mecklenburgische Volksüberlieferungen“ und das Volksstück „Ein Winterabend in einem mecklenburgischen Bauernhause“.

Rapsblütenfest und Chor-Treffen auf der Insel Poel

Groß gefeiert wird am Wochenende auf Poel: Am Sonnabend, 11. Mai, findet das 9. Rapsblütenfest ab 11 Uhr in Kirchdorf am Hafen statt. Dann wird auch eine neue Rapskönigin oder zum ersten Mal ein Rapskönig gewählt. Die Krönung erfolgt gegen 17.30 Uhr. Drei Damen und ein Mann haben sich beworben. Das Auswahlverfahren wird im Festzelt mit einem bunten Bühnenprogramm untermalt mit viel Spiel, Spaß und Musik drum herum und einem Markt. Ab 20 Uhr wird getanzt zur Musik der Band „Skyline“ aus Rostock.

Shantychortreffen auf der Insel Poel Quelle: Kurverwaltung Insel Poel

Einen Tag später, am 12. Mai, hat das frisch gekrönte „Rapsoberhaupt“ seine Feuerprobe beim Landesshantychortreffen. Ebenfalls in Kirchdorf am Hafen im Festzelt bieten ab 11 Uhr fünf Chöre – drei aus M-V und zwei aus Niedersachsen – ihre stimmungsvollen Seemannslieder dar. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro. Höhepunkt ist das Abschlusssingen aller Chöre gegen 17.15 Uhr.

Anlässlich des bundesweit am Sonnabend, 11. Mai, stattfindenden Tages der Städtebauförderung lädt die Hansestadt Wismar ein, das ehemalige Gotische Viertel rund um den St.-Marien-Kirchturm zu erkunden. Von 10.30 bis 16 Uhr gibt es Stadtführungen und Vorträge zum geplanten Projekt St. Marienforum. Auch die ehemalige Jugendarrestanstalt in der Kellerstraße kann in der Zeit besichtigt werden. Sie war bis 2008 die einzige Jugendarrestanstalt in M-V.

Führungen und Schatzsuche im Gotischen Viertel in Wismar

Wismar von oben auf das Gotische Viertel Quelle: Zeigert

Die Führungen durch das Gotische Viertel beginnen um 12 Uhr, 13.30 Uhr und 15 Uhr vor dem Tor der Marienkirche. Treffpunkt für die Touren zum geplanten Projekt St. Marienforum ist um 11, 12.30 und 14 Uhr am Eingang der Marienkirche. Außerdem haben Kinder haben die Möglichkeit, an der Marienkirche nach kleinen „Schätzen“ zu suchen. Im Areal der St.-Marien-Kirche wurden archäologische Grabungen durchgeführt. Abschnittsweise wurden verschiedene Flächen untersucht.

Eine öffentliche Pilzwanderung führt am Sonnabend, 11. Mai, durch die Wälder um Levetzow / Kahlenberg. Treffpunkt ist um 8 Uhr auf dem schmalen Parkplatz am ZOB in Wismar und gegen 8.30 Uhr in Höhe des Schmiedeteiches bei Lübow. Die Tour dauert bis Mittag und kostet 10 Euro, für Kinder 2.50 Euro.

Tanzgruppen beim Frühlingserwachen in Dorf Mecklenburg

Wie es aussehen kann, wenn Väter sich für die Betreuung des Familiennachwuchses eine längere berufliche Auszeit nehmen, zeigt das Landeszentrum für Gleichstellung und Vereinbarkeit in M-V mit der Ausstellung des schwedischen Fotografen Johan Bävman. „Swedish Dads“ porträtiert mit eindrucksvollen Bildern den Alltag von Männern, die sich für eine mindestens sechsmonatige Elternzeit und damit für die Aufgabe als „Vollzeit-Papa“ entschieden haben. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonnabend, 11. Mai, um 11 Uhr im MEZ Gägelow. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Ilya Pril (E-Piano) und Emil Pril (Saxophon).

Das Kreisagrarmuseum in Dorf Mecklenburg lädt am Sonntag, 12. Mai, zum Frühlingserwachen. Die Tanzgruppe Hohen Viecheln wird ab 11. 30 Uhr in ihrer schönen traditionellen Kleidung Volkstänze darbieten. Bedauerlicherweise sind die Volkstänze in Deutschland gegenüber den Standard-Paartänzen in den Hintergrund geraten. Umso schöner, dass einige Gruppen diese Tänze noch beherrschen und vorführen. Den Auftakt am Muttertag bestreitet aber um 10.30 Uhr das Kinderensemble aus Dorf Mecklenburg. Sie zeigen ein buntes Frühlingsprogramm. Ein weiterer Höhepunkt ist die Line-Dance-Darbietung der „ Happy Wild Feet“. Das ist eine Schülergruppe der Regionalen Schule in Bad Kleinen, die vor einigen Jahren den Jugendkulturpreis des Landkreises erhalten hat. Außerdem wird ein kleiner Markt aufgebaut. Verschiedene Pflanzen, aber auch Honig, Brot, Wurst, Eis und ebenso Seife – mit verschiedenen Muttertagsdüften – werden angeboten. Zum sofortigen Verzehr auf der Märchenwiese werden die Besucher mit Suppe und Bockwurst oder Bratwurst sowie Kuchen und Kaffee und anderen Getränken verwöhnt.

Bei einem zweistündigen Rundgang durch das Schloss-Ensemble Wiligrad am Sonntag, 12. Mai, hören die Teilnehmer „Geschichten und Geschichtliches“ vom Herzog Johann Albrecht, dem Erbauer des Schlosses. In den Ausführungen stehen die beiden Frauen des Herzogs im Fokus. Außerdem ist im Schloss die Ausstellung „Dreiklang“ zu bewundern. Die ganze Familie Metzkes ist vertreten, ganz besonders Elrid, die ihre Textilkunst zeigt, passend für diesen Tag. Das Café ist geöffnet. Treffpunkt ist der Eingang Hofladen/Café um 14 Uhr.

Kerstin Schröder und Marie Nitsch