Die Aufhebung der Quarantäne-Pflicht für Urlauber aus Risikogebieten scheint für die Hotelbranche in und um Wismar zwar ein kleiner Hoffnungsschimmer. Sorgen bleiben dennoch. Viele Touristen stornieren ihre Zimmer trotzdem vorsichtshalber.

Der Regionalverband Wismar und Umgebung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) spricht sogar von einer Stornierungswelle. Dennoch: Die Hotels in Wismar und auf Poel wollen optimistisch bleiben und zeigen, dass sicherer Urlaub an der Ostsee möglich ist.

Gäste stornieren reihenweise Zimmer

Svenja Preuss, Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes Wismar, sagt: „Wir haben jetzt zumindest mehr Rechtssicherheit, was unsere Möglichkeiten angeht. Die Verschärfung der Einreise konnte ja niemand mehr verstehen.“ Dennoch erlebe die Hotelbranche in Wismar gerade eine Stornierungswelle. „Die Zahlen steigen, die Buchungen fallen reihenweise weg“, so Svenja Preuss, die auch das Hotel „Alter Speicher Wismar“ betreibt. Seit Bundeskanzlerin Angela Merkel die Bevölkerung dazu aufgerufen habe, wenn möglich zu Hause zu bleiben, würden immer mehr Gäste ihre Buchungen stornieren.

Mecklenburg-Vorpommern hatte bis zum Wochenende noch mit die strengsten Einreiseregelungen für Urlauber aus Risikogebieten. Am Sonnabend hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) dann aber erklärt, dass demnächst wieder Urlauber aus Corona-Risikogebieten ohne anschließende Quarantäne ins Land dürfen – wenn diese einen negativen Test mitbringen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Bislang galt: Gäste müssen 14 Tage nach Anreise in Quarantäne – auch wenn sie einen negativen Test vorweisen können. Wenn vor Ort ein zweiter Negativtest vorgelegt werden konnte, durfte sich die Quarantäne auf fünf Tage verkürzen. In der Realität ist dies jedoch kaum praktikabel.

„Das Virus kann ich mir überall holen. Reisen ist sicherer, als in den Supermarkt zu gehen“, betont Svenja Preuss, Vorsitzende des Dehoga-Regionalverbandes Wismar und Umgebung. Quelle: Nicole Hollatz

Wismarer Hotelbesitzerin: „Reisen ist sicherer, als in den Supermarkt zu gehen.“

Dabei versuche Svenja Preuss ihren Gästen zu sagen, dass Urlaub zu machen, durchaus sicher sein kann: „Hier gibt es so viel Natur und freie Fläche, wir haben nicht so hohe Fallzahlen wie in den Ballungsgebieten.“ Eine Garantie könne sie natürlich nicht geben. „Das Virus kann ich mir überall holen. Reisen ist sicherer, als in den Supermarkt zu gehen“, betont sie. Die Mitarbeiter in den Hotels seien inzwischen gut trainiert und können mit der Situation umgehen. „Die Abläufe in meinem Haus sind gut eingespielt. Alle halten die Abstände ein, auch die Gäste halten sich an die Regeln. Wenn es doch mal enger werden sollte, zum Beispiel beim Check-in, lenken wir die Gäste um und machen mal eine Pause“, so Svenja Preuss. So hoffe sie, dass dennoch Urlauber den Weg nach Wismar finden.

Noch sind in Berlin Herbstferien, bis zum 24. Oktober. Obwohl die Hauptstädter jetzt wieder anreisen dürften, zeigen sich viele zurückhaltend – auch aus anderen Gebieten Deutschlands. „Es hatten Gäste aus ganz Deutschland gebucht, aber auch viele aus dem Norden stornieren gerade ihren Aufenthalt“, berichtet Hotelbesitzerin Svenja Preuss.

„Im Vergleich zum Vorjahr stehen wir gut da und sind sogar etwas besser ausgelastet.“ Markus Frick, Kurdirektor Insel Poel Quelle: Nicole Hollatz

Mehr Urlauber auf Poel als im Vorjahr

Auch auf der Insel Poel ist man besorgt. Kurdirektor Markus Frick sagt zwar auch: „Durch die Aufhebung der Quarantänepflicht gibt es für uns nun eine klare Regel und den Gästen ist eine Hürde für einen Urlaub auf Poel genommen.“ Der bange Blick gehe dennoch jeden Morgen auf die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Trotzdem sagt der Kurdirektor: „Ich finde, das ist eine vernünftige Lösung.“ Ob es Auswirkungen auf das Buchungsverhalten der Poel-Touristen hat, werde man in den nächsten Tagen sehen.

Wismar: Beliebt bei Millionen Gästen 2,5 Millionen Tagesgäste sind 2018 nach Wismar gekommen. Zwischen 2013 und 2018 stieg die Zahl der Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben um rund 31 Prozent von knapp 290 000 auf über 380 000 Übernachtungen. Zur Statistik gehören allerdings nur Hotels und Pensionen, die zehn oder mehr Betten im Haus für Übernachtungsgäste anbieten. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch viel höher liegen.

Dennoch scheint Poel für viele in diesem Corona-Herbst die richtige Adresse zu sein. „Im Vergleich zum Vorjahr stehen wir gut da und sind sogar etwas besser ausgelastet“, so Frick.

