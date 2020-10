Maritimes - Poeler Kogge in Wismar bekommt neuen Mast: So wurde der alte per Kran entfernt

Der Mast ist weg: Die Poeler Kogge in Wismar sieht gerade etwas anders aus als sonst. Denn sie bekommt einen neuen Holzträger. Der wird in den nächsten Wochen final aufbereitet. Wir zeigen in einem Video, wie der 32 Meter lange Mast entfernt wurde, und erklären, wie es nun weitergeht.