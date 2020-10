Wismar

Die Männer vom Shantychor Blänke und die Wismarer Schützen wechseln sich normalerweise ab, um Kreuzfahrtschiffe in der Hansestadt zu empfangen oder zu verabschieden. Im Corona-Jahr haben sie nicht so viel zu tun gehabt. Doch am Dienstag, 27. Oktober, sind Sänger und Schützen endlich mal wieder im Hafen – und das vereint.

Allerdings sind sie nicht das Empfangskomitee für ein Kreuzfahrtschiff, sondern für die Poeler Kogge „Wissemara“. Die legt gegen Mittag ab, um ihren neuen Mast von der Insel Poel zu holen. Gegen 15 Uhr will die Crew zurück in Wismar sein und den neuen Träger im Schlepptau haben. Der wird mit einem Kran aus dem Wasser geholt und auf die Pallung gelegt. Neugierige Gäste sind willkommen – sie hören dazu Shantylieder und Kanonenschüsse knallen.

Mast ist zehn Tonnen schwer

Für den neuen Mastbaum hat die Poeler Bootswerft einen 140 Jahre alten Douglasien-Stamm aus dem niedersächsischen Harz bearbeitet. Seit Anfang Juli ist er in der Werft gewesen, wurde zunächst entrindet, dann getrocknet und schließlich bearbeitet. Unbearbeitet wog der ursprünglich 50 Meter lange Stamm zwölf Tonnen – mittlerweile ist er etwa zehn Tonnen schwer.

Gleich montiert wird er aber noch nicht. Vorher muss der alte Mast noch abgenommen und der Nachfolger an das Schiff angepasst werden. Mindestens drei Wochen wird es noch dauern, bis der neue Träger den Nachbau einer hanseatischen Kogge aus dem 14. Jahrhundert schmückt.

Mythos Kogge erlebbar

Der Mythos Kogge kann mit der Poeler Kogge „Wissemara“ hautnah erlebt werden. Dabei sollen die damaligen handwerklichen Fähigkeiten und das hervorragende Segelverhalten dieses Schifftyps vermittelt und in der Realität vorgestellt werden. Derartige Schiffe, mit einer Tragfähigkeit bis zu 300 Tonnen, bildeten die Grundlage für den in der Hansezeit so typischen Transport von Massengütern – und waren somit Basis für die wirtschaftliche Macht und den Aufstieg der Hansestädte im Nord- und Ostseeraum.

Von Kerstin Schröder