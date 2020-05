Wismar: Poeler Straße ab Montag zwei Jahre gesperrt – so wird umgeleitet

Wismar

Eine Straße, zwei Baustellen, zwei Zuständigkeiten und Auswirkungen für alle: Ab Montag, 4. Mai, gibt es im Bereich Poeler Straße gravierende Änderungen im Verkehr.

Die Deutsche Bahn beginnt das Projekt „Straßenunterführung Poeler Straße“ – Bauzeit mit kompletter Sperrung für Autos bis mindestens Ende Mai 2022. Die Hansestadt baut eine neue Brücke über den Wallensteingraben in der Poeler Straße – Bauzeit bis Ende 2021.

Diagonalsperre an Kreuzung

Im Kreuzungsbereich Poeler Straße/Am Torney/Philosophenweg lenkt am Montag eine sogenannte Diagonalsperre den Verkehr. „Diese Diagonalkreuzung sorgt dafür, dass der Verkehr von nur jeweils zwei statt vier Straßen mit Lichtsignalanlagen geregelt werden muss. Der Durchfluss von Fahrzeugen ist damit doppelt so hoch, die Wartezeiten halb so lang“, so Stadtsprecher Marco Trunk.

Einige Beispiele

Beispiele: Wer aus der Poeler Straße stadteinwärts möchte, muss nach links in den Philosophenweg einbiegen und den Weg über die Hochbrücke nehmen. Wer aus der Poeler Straße (zwischen Rabenstraße und Torney-Kreuzung) stadtauswärts möchte, fährt über die Behelfsbrücke Wallensteingraben links in die Straße Am Torney und durch das Gewerbegebiet Haffeld und weiter zum Kreisel Eiserne Hand bzw. zur Osttangente. Wer vom Philosophenweg kommt, kann nur nach rechts in die Poeler Straße abbiegen.

Für Fußgänger und Radfahrer gilt das nicht. Sie werden über eine eigene Querung über die Kreuzung geleitet.

Neue Verkehrsführung am Haffeld

Anlieger und Anwohner der Rabenstraße, Poeler Straße, Am Torney, Kleine Arbeit und des Gewerbegebietes Haffeld erreichen diese Abschnitte ausschließlich über den Kreisel Eiserne Hand, die Straße „Am Haffeld“ und die Straßen durch das Gewerbegebiet.

Um dort ein Aufstauen von Fahrzeugen zu vermeiden, dürfen Lkw an der Kreuzung Am Haffeld/Am Torney/Am Gleis nicht nach rechts abbiegen. Wer zum Beispiel zu Egger und Ilim möchte, fährt geradeaus über die Kreuzung in die Straße Am Gleis (wird teilweise Einbahnstraße), biegt nach rechts in die Tonnenhofstraße und fährt weiter zu den Unternehmen.

„Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die längeren Umwege während der Baumaßnahme“, so die Stadt.

Von Heiko Hoffmann