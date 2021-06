Wismar

„Fotografie hilft den Menschen zu sehen“, schreibt Birgit Gleichmann mit einem besonderen, leuchtend weißen Stift ans Schaufenster von Fotografenmeister Andreas Manthey in der Wismarer Krämerstraße. Die geschwungenen Linien der Wörter kommen bei ihr ganz locker aus dem Handgelenk. Die ersten Passanten bleiben stehen, lesen und staunen.

Andreas Manthey beobachtet begeistert, wie seine beiden Schaufenster so verziert werden. „Handlettering“ heißt diese Kunst, Buchstaben, Worte, Sätze werden kunstvoll und frei geschrieben und gezeichnet, verschiedene Schriftarten und Bögen beispielsweise so kombiniert, dass ein schönes Gesamtwerk entsteht.

Zur Galerie So poetisch kann ein Schaufensterbummel sein: In Wismar lockt die Aktion „Wismarpoesie“ zum Blick in die Schaufenster und hoffentlich auch zum Shopping.

Kunstvolle Schaufenster

Birgit Gleichmann beherrscht diese Kunst. An über 20 verschiedenen Schaufenstern in der Wismarer Altstadt entsteht nach und nach diese „Wismarpoesie“, unter dem entsprechenden Hashtag sind sie beispielsweise bei Instagram zu finden. „Hat das Blümchen einen Knick, war der Schmetterling zu dick!“ steht auf der Scheibe von „Stiel & Blüte“ in der Schweinsbrücke. Am Friseursalon von Margit Skrowronek wenige Schritte weiter steht „Nimm dir Zeit für die Dinge, die Dich glücklich machen.“

Vor der „Parfümerie Hennings“ in der Hegede bleiben die Menschen stehen: „Glück ist ein Parfüm, das du nicht auf andere sprühen kannst, ohne selbst ein paar Tropfen abzubekommen.“ Wie schön! Am Schaufenster von Silke Kindlers „Bücherwelten“ in der Sargmacherstraße steht „Lesen ist Träumen mit offenen Augen!“

Kunstvolle Stadt

Für Birgit Gleichmann ist das eine Art kunstvoller Einstand in Wismar. Vor sieben Monaten ist sie aus dem Drei-Länder-Eck in die Hansestadt gezogen. Mit ihrem vor vier Jahren verstorbenen Mann war sie regelmäßig an der Ostsee. Auf der Suche nach einem örtlichen Neuanfang schwankte sie zwischen Kühlungsborn und Wismar. „Aber Wismar ist anders, hier ist Kultur, hier ist Kunst. Wismar ist so schön!“, begründet sie ihre Wahl.

Sie erzählt begeistert davon, wie schnell man Menschen kennenlernt und mit den Wismarern ins Gespräch kommt. „Ich habe noch keinen Moment hier bereut“, sagt sie mit leuchtenden Augen. Ihre Kunst betreibt sie als Nebengewerbe, unter „Federzauber“ ist sie im Internet (www.federzauber.de) und bei Instagram zu finden.

Kunstvolle Schrift

Birgit Gleichmann verziert sonst Karten, Einladungen, Tischkarten, aber auch Tassen, Teller und mehr mit ihrer Schreibkunst. Sie hat auch schon einmal eine ganze Hauswand mit Gerüst und 50 cm hohen Buchstaben verziert. Aber Papier ist ihr lieber – oder jetzt die Schaufensterpoesie, die so wunderbar Aufmerksamkeit erregt.

Die Idee, die Citymanagerin Victoria Binz-Gruber ins Leben gerufen hat, geht auf. Die Passanten bleiben stehen, lesen, staunen, lächeln und zücken das Smartphone, um das Schaufenster mit dem tollen Spruch zu fotografieren. Im Idealfall, das ist die Hoffnung!, führt der nächste neugierige Schritt in den Laden. Denn das ist es, was die Einzelhändler und Gastronomen derzeit richtig gut gebrauchen können: volle Läden und steigende Umsätze.

Kunstvolle Wirtschaftsförderung

Denn der ist noch deutlich unter Vorjahresniveau, erzählt Volker Stein von der Wismarer Hugendubel-Filiale. „Pfingsten war leider nur ein kurzer positiver Ausreißer. Seitdem haben wir deutlich weniger Touristen und Umsatz als im Vorjahr. Die Kurzarbeit, die eigentlich diese Woche auslaufen sollte, wird verlängert.“ Er hat auch erst mal die Einstellung von Studenten als Sommeraushilfe gestoppt.

Die Kritik von Volker Stein: „Frau Schwesig hat mit ihrer Politik seit Monaten den Touristen, vor allem mit Kindern, leider klargemacht, dass sie in MV nicht willkommen sind. Hinzu kommt die Testschikane, die in anderen Bundesländern, wie Thüringen, nicht nötig ist. Da wurde eine echte Chance vertan, die Wirtschaft wieder etwas aufleben zu lassen.“ Er kann das ganz gut am Verkauf von typischen Wismarsouveniers, wie Magneten, festmachen. Im Vorjahr hatte er um die Zeit 250 Magnete verkauft, dieses Jahr waren es bisher 54 Stück. „Ich kann auch immer die Zahlen in anderen Bundesländern sehen. Schleswig-Holstein hat deutlich früher und besser zugelegt.“ Aber die Stadt füllt sich sichtlich. Aktionen wie die „Wismarpoesie“ sollen Shoppinglust machen, so die Hoffnung von Citymanagerin Victoria Binz-Gruber.

Wismar-App und Wismarer Gutschein Citymanagerin Victoria Binz-Gruber hat sich noch mehr zur Stärkung des Wismarer Einzelhandels und der Gastronomie nach dem langen Lockdown einfallen lassen. Für den Wismarer Einzelhandel und seine Kunden gibt es eine neue Webseite. Unter www.wismar.app sind die Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister zwischen Altstadt und Altem Hafen und darüber hinaus aufgelistet. Unter dem Link „Cityguide“ sind über 150 Firmen und ihre Angebote und Öffnungszeiten aufgezählt – vom Dönerladen über Friseur bis zum Unterwäscheladen. Wie sind die Öffnungszeiten, wer macht beim verkaufsoffenen Sonntag mit? Wo sind in Wismar Corona-Teststationen, wo öffentliche Toiletten? Nicht nur für Touristen, sondern gerade für Einheimische sind diese Infos interessant. Richtig gut angelaufen ist der Wismarer Stadtgutschein, gerne mit Wismarmotiven. Den gibt es bei der Tourist-Information und im Karstadt-Stammhaus, dazu natürlich online und dort mit Wunschbild. Der Gutschein ist bei vielen Geschäften, Gastronomen und Dienstleistern einlösbar – auch in Teilbeträgen. Eine tolle Geschenkidee mit viel Lokalkolorit.

Von Nicole Hollatz