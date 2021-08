Wismar

Eines der längsten Planungsvorhaben der Hansestadt könnte am Donnerstag den Abschluss finden. Auf der Sitzung der Bürgerschaft (Beginn 17 Uhr in der Markthalle) geht es um den abschließenden Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan zwischen Schweriner und Bürgermeister-Haupt-Straße. Auch über Änderungen im Flächennutzungsplan der Stadt muss abgestimmt werden.

Bei Zustimmung werden in den nächsten Monaten und Jahren Flächen für Einzelhandel, Wohnen, Wohnmobile und Parken geschaffen. Auf großen Teilen der Fläche wurde über 100 Jahre Stadtgas produziert. Der Boden war kontaminiert. Das schreckte Investoren ab.

Investor aus Nordrhein-Westfalen

Mit der HD Investitions- und Verwaltungsgesellschaft GmbH aus Siegburg (Nordrhein-Westfalen) nahm ein neuer Investor einen Anlauf. Im November 2017 fasste die Bürgerschaft den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan.

Abstimmung könnte knapp werden

Nun steht der abschließende Abwägungs- und Satzungsbeschluss aus. Die Abstimmung im Bauausschuss der Bürgerschaft könnte ein Fingerzeig sein, wie es am Donnerstag laufen könnte. Mit Ja haben fünf Vertreter von SPD, CDU, Die Linke und AfD gestimmt, mit Nein drei Vertreter von Grünen, FDP und Piraten. Die Für-Wismar-Fraktion hat sich enthalten.

Die Visualisierung zeigt, wie das Einkaufszentrum an der Schweriner Straße aussehen soll. Quelle: Peko

Argumente von Befürwortern und Kritikern

Befürworter heben die Aufwertung eines Missstandes hervor. Es werde geschaffen, was in der Stadt benötigt werde: Wohnraum, Parkplätze und Wohnmobilstellplätze. Dazu werde der Einzelhandel am Altstadtrand aufgewertet. Kritiker wünschen sich mehr Grün statt Flächenversiegelung, mehr Wohnraum und weniger Einzelhandel. Wiederholt wird die Sorge vorgetragen, was mit den Wassermassen bei Starkregen passiert.

Untersuchungen zu Altlasten, Verkehr und Einzelhandel, Gutachten zu Baugrund, Schall, Artenschutz und Entwässerung sowie ein umfassender Umweltbericht – die Liste der Anlagen ist lang. Neben Hinweisen von Behörden gab es auch 30 Stellungnahmen von Bürgern, die teils umfassende Einwände formuliert haben.

Die Stadt und der Investor regeln vertraglich, dass das denkmalgeschützte Gebäude an der Schweriner Straße saniert wird und dass die Parkplätze des Einkaufsmarktes auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich sind, so Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke.

Investition von 35 Millionen Euro

Die HD Investitions- und Verwaltungsgesellschaft GmbH plant eine Investition von mindestens 35 Millionen Euro, einschließlich der bereits beendeten Altlastensanierung. Das U-förmige Gebäude wird eine Verkaufsfläche von rund 12 000 Quadratmetern haben. Neben Aldi und Edeka werden auch die französische Hotelkette B & B (85 Zimmer), eine Gastronomie, die Drogeriekette „dm“, „Fressnapf“ für Tiernahrung und -zubehör, „Denn’s Biomarkt“ und ein Getränkemarkt einziehen.

Gaswerk Im Jahr 1856 war mit dem Bau eines Gaswerks im Bereich der Schweriner Straße begonnen worden. Am 3. Mai 1857 begann das neue Werk, Steinkohlegas zu produzieren. Die ersten Gaslaternen wurden am 1. September 1857 in Wismar angezündet. Sie lösten die spärlichen Petroleumfunzeln ab. Nach 111 Jahren wurde am 29. April 1968 das Wismarer Gaswerk an der Schweriner Straße stillgelegt.

Aldi wird den Markt an der Bürgermeister-Haupt-Straße, Edeka den gegenüberliegenden Markt am Hansehof verlassen. Bei Edeka wird die Verkaufsfläche um das Zweieinhalbfache auf rund 2500 Quadratmeter steigen, bei Aldi sich auf 1300 Quadratmeter knapp verdoppeln. Die Mietverträge wurden schon Ende 2018 unterschrieben.

Parken, Wohnmobile und Wohnungen

Der Wohnmobilstellplatz wird für 50 bis 60 Fahrzeuge errichtet, der öffentliche Parkplatz wird etwa 120 Stellplätze haben. Im Bereich des jetzigen Aldi sind fünf bis sechs Gebäude mit drei Vollgeschossen vorgesehen. Von 80 bis 100 Wohnungen ist die Rede. Hier baut ein anderer Investor.

Neben der Zufahrt über die Schweriner Straße ist eine neue Kreuzung in der Bürgermeister-Haupt-Straße geplant. Zu den Besonderheiten des Gebietes zählt, dass in Absprache mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg 23 000 Tonnen belasteter Boden gegen Sand ausgetauscht wurde. Um Gefahren für das Trinkwasser auszuschließen, wird die Fläche des Einkaufszentrums versiegelt, sodass das Regenwasser nicht versickert, sondern abgeleitet wird.

Laut Bausenator Michael Berkhahn (CDU) gab es in der Vergangenheit hinsichtlich der Nachnutzung des Hansehofes an der Schweriner Straße Überlegungen, dass der dortige Getränkemarkt in den Netto wechselt und der Netto dann in den Edeka, wenn dieser in den Neubau auf der anderen Seite zieht.

Von Heiko Hoffmann