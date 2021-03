Wismar: Politik nimmt Wildschweine ins Visier

Wismar

Wildschweine, die mitten am Tag durch Greifswald laufen. Das Foto war im Februar landesweit ein Hingucker. Auch in Wismar sind die Schwarzkittel auf dem Vormarsch. Anwohner und Kleingärtner im Bereich Poeler Straße, Hoher Damm und Schwanzenbusch können davon ein Lied singen. Auch am Klingenberg in Wendorf treiben sich Wildschweine herum. Fünf tote Wildschweine gab es an der Küste vor Hoben im Februar. Sie waren im Eis eingebrochen und verendet.

Mit Plan gegen Wildschweine

Jetzt geraten die Tiere ins Visier der Wismarer Politik. Die FDP hat sich mit einem Fragenkatalog an die Verwaltung gewandt. Die CDU geht einen Schritt weiter. Sie spricht von Angst unter Einwohnern und will die Sicherheit erhöhen. Daher soll der Bürgermeister mit einem umfassenden Konzept zur Bewältigung der Wildschweinproblematik für Wismar beauftragt werden. Der Antrag wird für die Sitzung der Bürgerschaft am 25. März eingebracht.

„Da die Wildschweine den Weg in die Stadt bereits gefunden haben, bedarf es eines ganzen Bündels von Maßnahmen, um die Tiere wieder aus der Stadt zu vertreiben und den Bestand deutlich zu reduzieren“, so Sigfried Rakow (CDU).

Im Bereich der Schlammteiche der früheren Zuckerfabrik - zwischen Schwanzenbusch und dem Zuckerwohngebiet - haben Wildschweine beste Rückzugsgebiete. Quelle: Heiko Hoffmann

Nach Angaben der Christdemokraten soll es in Wismar rund 1800 Hektar zu bejagende Flächen geben. Diese verteilen sich auf 120 Eigentümer. Größter Flächeninhaber ist die Stadt. Gegenwärtig werde die Fläche von vier Jägern bejagt, „rein rechnerisch wären zehn Jäger möglich und erforderlich“, so die CDU. Doch damit allein sei das Problem nicht zu lösen.

Keine Jagd in Wohnnähe

Denn die Jagd ist in „befriedeten Bezirken“ wie Wohnbereichen oder Hausgärten aus Sicherheitsgründen untersagt. „Nur in Ausnahmefällen, insbesondere zur Gefahrenabwehr oder zur Tierseuchenbekämpfung, und nur, wenn gefahrlos geschossen werden kann, dürfen Wildschweine im Stadtgebiet erlegt werden. Daher sollte die Bejagung vorrangig in den Randgebieten der Stadt, außerhalb befriedeter Gebiete in Erwägung gezogen werden“, so die CDU.

Bündel von Maßnahmen

Fraktionschef Tom Brüggert fordert einen Plan. Greifswald wird als ein Vorbild ins Feld geführt. Dort sei die Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und ein Wildtiermanager eingestellt worden. Brüggert: „Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, die Fläche neu zu verteilen und auch Eigenjagden der Stadt auszuweisen. Diese Flächen wären dann zur Jagd auszuschreiben. Dies hätte auch den Nebeneffekt, dass dadurch höhere Einnahmen für die Stadt generiert werden können.“

Renee Pollak, Vorsitzender Kreisjagdverband Nordwestmecklenburg Quelle: Michael Prochnow

Das Jagdjahr 2020/21 endet am 31. März. Gesicherte Zahlen liegen noch nicht vor, so Renee Pollak. Für den Vorsitzenden des Kreisjagdverbandes Nordwestmecklenburg ist in der Stadt der Einsatz von Schusswaffen gefährlich, „unkalkulierbare Abpraller sind ein Risiko“.

Die Stadt verweist in einer Antwort auf Fragen der FDP auf den Landkreis Nordwestmecklenburg als zuständige Behörde. Von dort heißt es: „Über die Entwicklung der Schwarzwildpopulation existieren keine Aufzeichnungen.“ Erfasst werden die Abschusszahlen der Pächtergemeinschaft Wismar. Im Jagdjahr 2018/2019 wurden 167 Wildschweine erlegt, 2019/2020 waren es 217. Kenner sprechen von einem guten Ergebnis, da in Wismar die Abschüsse in der Regel auf Einzeljagden zurückgehen.

Günstige Bedingungen

„Nach Auffassung des Landkreises ist das Ansteigen der Population auf die für Schwarzwild sehr günstigen Lebensbedingungen zurückzuführen. Es gibt ein sehr günstiges Nahrungsangebot, ausreichend Versteckmöglichkeiten und weite Bereiche, die einer Bejagung tatsächlich nur schwierig oder gar nicht zugänglich sind.“

Dennoch gab es verschiedene Aktionen zur Eindämmung der Wildschweinpopulation. 2019 hatte die Stadt den Kreisjagdverband mittels einer Drohne beauftragt, die Kuhweide auf Verstecke von Wildschweinen zu untersuchen. Weil es kein eindeutiges Ergebnis gab, mähte der EVB eine Fläche von rund 6000 m², um ein Rückzugsgebiet zu beseitigen. Der Bereich werde seither mit einer Kamera ständig beobachtet. Wildschweine konnten dort nicht mehr festgestellt werden.

Auch im Bereich des Stadions in der Bürgermeister-Haupt-Straße wurden Wildschweine gesehen. Zum Schutz des Stadions wurde ein entsprechender Zaun gesetzt. Schwarzwild wurde nicht mehr gesichtet.

Die Jagdgenossenschaft hatte zusammen mit der Stadt und dem Vorstand der Kleingartenanlage „Am Torney/Poeler Straße“ im November 2019 im Bereich Am Torney, Wolfsburg, Haffeld Süd eine Treibjagd durchgeführt. Die Ausbeute war mit einem Wildschwein spärlich und keinesfalls repräsentativ.

Die Abteilung Liegenschaften hat den Kreisverband der Gartenfreunde aufgefordert, nicht mehr bewirtschaftete Flächen in der Kleingartenanlage „Am Torney“ aufzuräumen, damit Rückzugsflächen und Nahrungsangebot für Wildschweine reduziert werden. Die Grundstückseigentümer im Bereich Poeler Straße baten die Stadtverwaltung Wildzäune zu setzen, um ein Eindringen der Wildschweine vorzubeugen. Noch stehen keine Zäune.

Von Heiko Hoffmann