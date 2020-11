Wismar

„Ich hatte nie viel mit Politik am Hut“ – das sagt Timon Wilke ohne Umschweife über sich selbst. Jetzt will der 26-Jährige aber Landrat von Nordwestmecklenburg werden.

Gerade seit zwei Monaten ist er Mitglied der Piraten-Partei. Seine politische Erfahrung stützt sich bislang auf die Teilnahme an Demonstrationen. „Das war wichtig und das werde ich auch weitermachen, aber ich habe gemerkt, dass ich damit nicht genug erreiche“, berichtet der gebürtige Rostocker. Er wolle mehr erreichen.

Bisher als Wikinger und Kellner unterwegs

Bisher hat er im Verkauf bei einer Bäckerei gearbeitet und eine Ausbildung bei einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb gemacht, die er allerdings vorzeitig abgebrochen hat. Seinen Bundesfreiwilligendienst hat er in einer Einrichtung für Schwererziehbare gemacht.

In seiner Freizeit besucht Timon Wilke gern Mittelaltermärkte – sofern sie stattfinden. Dort taucht er dann als Wikinger auf. Zudem lässt er sich gern als Model fotografieren und veröffentlicht die Fotos im sozialen Netzwerk Instagram unter dem Namen „bearded_timon“ – also „bärtiger Timon“.

Bei den letzten Kommunalwahlen habe er sich das politische Geschehen in der Region näher angeschaut. „Ich habe auch gewählt“, sagt er. Dabei sei ihm aufgefallen, dass ihm das Wahlprogramm der Piraten am meisten zusagte. Im letzten Wahlkampf habe er Bernhard Schubach, der für die Piraten sowohl in der Wismarer Bürgerschaft als auch im Kreistag sitzt, kennengelernt. So sei der erste Kontakt entstanden.

„Ich habe die Möglichkeit, etwas zum Besseren zu verändern“

„Ich habe gemerkt, dass man mit einer Partei im Hintergrund viel mehr erreichen kann als alleine“, sagt Timon Wilke. Der Wismarer, der zurzeit in einem Café in der Altstadt arbeitet, will mit dieser Einstellung einen beruflichen Sprung an die Spitze der Kreisverwaltung wagen. „Ich stelle mich zur Wahl, weil ich die Möglichkeit haben möchte, etwas zum Besseren zu verändern“, sagt er.

Dabei denke er unter anderem daran, die Schulen weiter beim Thema „ Homeschooling“ – also Schule von zu Hause aus – zu unterstützen. Das digitale Arbeiten an den Schulen müsse verbessert werden. Zudem will er sich für mehr Transparenz aus der Kreisverwaltung heraus einsetzen. So sollen nach seinem Willen zum Beispiel Protokolle aus den Kreistagssitzungen und Ausschüssen schneller und leichter online zugänglich gemacht werden.

Sein Wahlprogramm legt auch einen Schwerpunkt im sozialen und ökologischen Bereich. Er will unter anderem „mehr Mittel für Integration, Jugend- und Sozialarbeiter bereitstellen, Kompetenzen der Integrationshelfer fördern“ und die „Ausbildung für Sozialassistenten, Erzieher und Heilerzieher im Kreis verbessern“.

Subventionen für die MV Werften soll es nach Timon Wilke nur geben, wenn diese ein „nachhaltiges Konzept, das alternative Schiffsantriebe fördert“, vorlegen können. Auch ein Onlineportal für Anträge beim Kreis, etwa zum Thema Bauen, steht auf seinem Wahlprogramm. Solch ein Portal gibt es allerdings schon.

Landratswahlen in NWM 2021 Der Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg hat am 15. Oktober beschlossen, dass die Wahl der Landrätin oder des Landrates am 25. April 2021 stattfinden soll. Falls es zu einer Stichwahl kommt, müssen die Nordwestmecklenburger am 9. Mai erneut zu den Wahlurnen. Wer kann Landrat oder Landrätin werden? Das steht in der Kommunalverfassung: Der oder die Kandidatin muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Bei Landratswahlen müssen die Bewerber außerdem die Voraussetzungen zur Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten auf Zeit erfüllen. Dabei dürfen sie am Tag der Wahl das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Handelt es sich um eine Wiederwahl, dürfen sie nicht älter als 63 Jahre sein. Wohnen müssen Kandidaten übrigens nicht zwingend im Kreisgebiet. Wahlvorschläge müssen bis zum 75. Tag vor der Wahl um 16 Uhr bei der zuständigen Wahlleitung eingegangen sein – also bis zum 9. Februar 2021.

Timon Wilke dürfte als Kandidat eher eine Außenseiterrolle bei der Landratswahl einnehmen. Unterstützung erhofft er sich auch von anderen Parteien. Die habe er zumindest angefragt.

Von Michaela Krohn