Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in der Altstadt von Wismar das Gebiet um ein Mehrfamilienhaus großräumig abgesperrt. Zuvor hatten Zeugen beobachtet, wie jemand aus einem Fenster mit einer Schusswaffe andere Menschen anvisierte. In der Wohnung des Tatverdächtigen entdeckten die Einsatzkräfte nicht nur das Gewehr.