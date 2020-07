Wismar

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wendorf vor anderthalb Wochen ist vermutlich auf den fahrlässigen Umgang mit offenem Feuer zurückzuführen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Ursache dauern an, teilte Thorsten Kopf, Sprecher der Schweriner Staatsanwaltschaft, auf Anfrage mit.

Das Feuer war am Sonntag, den 19. Juli, gegen 1.30 Uhr in der Katja-Niederkirchner-Straße in der Wohnung eines 65-Jährigen ausgebrochen. Sie ist komplett ausgebrannt, fünf weitere Wohnungen sind ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und nicht mehr bewohnbar. Der Mieter musste mit Rauchgasvergiftung und Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Anzeige

Technischer Defekt kommt nicht infrage

Als mögliche Brandursache vermuten die Ermittler eine unbeaufsichtigt brennende Kerze. „Auch durch nachglühende Stoffe wie Zigarettenasche kann der Brand ausgelöst worden ausgebrochen sein“, informierte Staatsanwalt Kopf. Einen elektrischen Defekt könne man als Ursache fast sicher ausschließen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung dauern an.

Weitere OZ+ Artikel

Ein Brandsachverständiger war vor Ort. Nach seinem Gutachten werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie weiter zu verfahren sei.

Von Haike Werfel