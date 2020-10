Die Fälle von Trickstraftaten häufen sich in MV – auch rund um die Hansestadt Wismar. Erst kürzlich traten die Betrüger mit einer neuen Masche in Erscheinung. Nun bietet die Polizei interessierten Bürgern an Infoständen an, sich zu informieren, wie die Täter vorgehen. Kommende Woche sind sie in Selmsdorf und Schönberg.