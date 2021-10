Wismar

Wegen der Bauarbeiten in der Poeler Straße ab Kreuzung Torney stadteinwärts steht Fußgängern und Fahrradfahrern derzeit nur der Gehweg auf einer Fahrbahnseite zur Verfügung. Das bedeutet, die Pedalritter müssen absteigen und ihr Fahrrad schieben. Dazu fordern sie entsprechende Verkehrszeichen auf. Dem folgen zum Unmut der Passanten die wenigsten Fahrradfahrer.

„Wir Fußgänger müssen ihnen Platz machen. Werden die Radfahrer darauf aufmerksam gemacht, dass sie bitte absteigen möchten, wird man beschimpft und dumm angemacht“, berichten Anwohner der OZ von ihren Erfahrungen. Sie wandten sich inzwischen hilfesuchend an die Polizei mit der Bitte um Verkehrskontrollen.

Anderthalb Stunden kontrolliert

Am Mittwoch haben Polizeibeamte in der Zeit von 10.45 bis 11.30 Uhr sowie von 13.15 bis 14 Uhr Kontrollen im Bereich der Poeler Straße/Ecke Am Wallensteingraben durchgeführt. „Dabei haben die Kollegen insgesamt dreißig Ordnungswidrigkeiten, die durch Radfahrer begangen wurden, festgestellt und geahndet“, teilt Björn Nebel, stellvertretender Leiter des Polizeihauptreviers, mit.

Nach Angaben des Polizeihauptkommissars, der für den Sachbereich Verkehr bei der Wismarer Polizei zuständig ist, haben die Radfahrer die Fußgängerzone entgegen der Beschilderung (Zeichen 239) befahren, das heißt sie, sind ihrer Absteigepflicht nicht nachgekommen. Außerdem wurden Radfahrer kontrolliert, die auf der Fahrbahn unterwegs waren, obwohl das Verkehrszeichen 254 den Radverkehr verbietet.

Weitere Kontrollen angekündigt

Einige Anwohner hätten nach Aussage der Polizeibeamten die Kontrolltätigkeit wohlwollend wahrgenommen. „Wir haben in den nächsten Wochen vor, wenn es die Gesamteinsatzlage zulässt, weitere Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen“, kündigt Björn Nebel an.

Das freut Gerd Dolge aus Wismar-Redetin. Er läuft mit seiner Frau in der Woche zwei bis drei Mal aus Redentin in die Altstadt und damit durch die Poeler Straße. „An die Hinweise der Beschilderung halten sich unserer Erfahrung nach maximal die Hälfte der Radfahrer jeglichen Alters und Geschlechts und jeglicher Nationalität“, berichtet er. Auf Kontrollen hätten sie bisher umsonst gewartet. „Durch den erhöhten Kontrolldruck ist zu hoffen, dass sich mehr Radfahrer als bisher an die Vorschriften halten und die teilweise gefährlich zugespitzten Situationen abnehmen.“

Von Haike Werfel