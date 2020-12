Wismar

Die Polizei hat bereits Mitte Oktober ein 24-Jähriger festgenommen, der mehrere Einbrüche in Nordwestmecklenburg begangen haben soll, darunter in die Heiligen-Geist-Kirche in Wismar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Wismar Haftbefehl gegen den Mann aus der Region erlassen.

Der Täter konnte mit weiteren Straftaten in Verbindung gebracht werden, darunter zahlreiche Einbrüche und Diebstähle in/aus Firmen sowie von Baustellen, Diebstähle von Motorrädern, hochwertiger Werkzeuge und eines Quads sowie diverse Automatenaufbrüche in Wismar und entlang des Küstenstreifens in Nordwestmecklenburg. Eine Vielzahl des Diebesgutes konnte sichergestellt und den Eigentümern bereits übergeben werden. Die Beamten bedanken sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Von OZ