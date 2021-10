Wismar

Am Sonntag, 10. Oktober, wurde dem Polizeihauptrevier Wismar um 13:22 Uhr eine männliche Person in den Gärten der Kleingartenanlage „Am Wall Süd“ in Wismar gemeldet. Als der Mann die Hinweisgeberin bemerkte, flüchtete er, wurde jedoch von der gerufenen Streife in der Nähe gestellt.

Bei der Unterhaltung mit den Beamten schlug der 35-Jährige unvermittelt auf die beiden Polizisten ein und biss einem von ihnen in die Hand. Auch nach dem Eintreffen weiterer Beamter leistete er weiter Widerstand, so dass neben einfacher körperlicher Gewalt auch Reizgas eingesetzt werden musste.

Schließlich konnte der Tatverdächtige gefesselt und vorläufig festgenommen werden. Durch den Angriff wurden zwei Beamte und der Tatverdächtige verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen.

Von ots / OZ