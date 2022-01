Wismar: Polizei sucht 14-jähriges Mädchen

Wismar

Die Polizei sucht nach der 14-jährigen Lena Sophie Prüter aus Wismar. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die Vermisste am 29. Dezember 2021 die Wohnung der Eltern im Bereich des Philosophenviertels verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. Es wird vermutet, dass Lena in Begleitung eines weiteren 15-jährigen Jungen unterwegs ist. in Wismar und kehrte bislang nicht zurück.

Die vermisste Lena (14) aus Wismar Quelle: privat/Polizei

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind bisher ohne Erfolg geblieben. Deshalb setzt sie jetzt auf Unterstützung aus der Bevölkerung und sucht mithilfe eines Foto nach der Jugendlichen.

Lena ist etwa 1,50 Meter groß und schlank. Sie hat lange dunkle Haare, trägt Sneakers und dunkle Sachen.

Hinweise zu der Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen. Zusätzlich kann die Internetwache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern genutzt werden: polizei.mvnet.de

Von OZ