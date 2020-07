Wismar

Die Polizeiinspektion Wismar warnt erneut vor Trickbetrügern am Telefon. Am Dienstag nahmen die Dienststellen in Nordwestmecklenburg in diesem Zusammenhang acht Strafanzeigen auf.

Tankstellen-Mitarbeiter getäuscht

Erfolgreich waren Unbekannte am Abend bei einer Tankstelle im östlichen Teil des Landkreises. Gegen 19.30 Uhr hatte dort ein Mann angerufen und einer Mitarbeiterin geschildert, dass er beauftragt sei, eine neue Software auf dem Kartenlesegerät des Shops zu installieren. Mit geschickter Gesprächsführung und Benennung des Namens der dortigen Geschäftsführung mitsamt Telefonnummer konnte der Mann die Mitarbeiterin von der „Richtigkeit“ seines Anliegens überzeugen.

Hinzu kam, dass sich ein zweiter Anrufer mit vorgetäuschter Mobilrufnummer der Geschäftsleitung meldete und die Angaben des ersten Mannes bestätigte. Die Täter brachten die Mitarbeiterin dazu, Codes von Google-Play-Karten im Wert von 900 Euro zu übermitteln. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Angebliche Unfälle und Reparaturen

Außerdem hatten seit dem Morgen sieben Senioren mitgeteilt, von Unbekannten angerufen worden zu sein. In fünf Fällen gaben sich die Betrüger als Verwandte aus und täuschten unterschiedliche Szenarien vor, für die sie unbedingt hohe Bargeldsummen benötigen würden. So verlangten die Täter mehrere Zehntausend Euro wegen angeblich verursachter Verkehrsunfälle, Zwangsversteigerungen oder Autoreparaturen. In allen Fällen blieben die Täter erfolglos. Bei zwei Senioren, die mit falschen Gewinnversprechen geködert werden sollten, hatten Trickbetrüger ebenfalls kein Glück.

Hinweise und Tipps zum Thema Trickbetrug gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de

