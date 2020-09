Wismar

Harry Jeske, Mitgründer der DDR-Kultband Puhdys, ist am Samstag bestattet worden. Er starb im August im Alter von 82 Jahren im Wismarer Krankenhaus. Der Bassist war schon seit längerer Zeit schwer krank. Er hatte seit einigen Jahren zurückgezogen in einer Wohnung in Wismar gelebt.

An der Trauerfeier in Wismar nahmen auch seine ehemaligen Bandkollegen teil, dies sich untereinander im Streit befinden. Schon seit geraumer Zeit war der Krach unter den Puhdys hochgekocht. Auf der einen Seite steht Sänger und Gitarrist Dieter „Maschine“ Birr, der offenbar die Autorenrechte neu regeln will. Auf der anderen Seite sind es Keyboarder Peter Meyer, Sänger und Gitarrist Dieter Hertrampf sowie Schlagzeuger Klaus Scharfschwerdt, die der Puhdys-GbR angehören.

Anzeige

Birr verließ die Trauergesellschaft nach der Feier und führ nicht gemeinsam mit der Familie hinaus auf der MS „ Nordland“ in die Wismarer Bucht.

Von OZ