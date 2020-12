Wismar

Die Sandwürmer, das sind 40 Männer, die sich dem Quadfahren verschrieben haben. Regelmäßig treffen sie sich, um mit ihren Maschinen durch Modder und Sand zu heizen. Zu Weihnachten rollen die harten Jungs auch durch Wismar, denn sie haben ein weiches Herz. Als Weihnachtsmann-Stellvertreter teilen sie Geschenke aus.

Auftraggeber ist der Verein „Licht am Horizont“. Der beschenkt schon seit vielen Jahren Wohngruppen sowie Kinder aus Familien, die nicht so viel Geld haben oder die Betreuung bei der Erziehung brauchen. „Das finden wir gut, deswegen machen wir mit“, sagt Philipp Theuber, Präsident der Sandwürmer MV.

Anzeige

Quads herausgeputzt

Auch im Corona-Jahr haben die rollenden Weihnachtsmänner ihre Quads für die Geschenke-Verteilung schön herausgeputzt – mit leuchtenden Eisbären, Pinguinen, Rentieren, grünen Gestecken und roten Schleifen. Treffpunkt ist das Parkhaus am Hafen. Wegen der Pandemie sind die Präsente im Freien überreicht worden, meist auch nur an der Haustür.

Am Wismarer Parkhaus sind einige Kinder mit dabei. Sie sind begeistert von den ungewöhnlichen Fahrzeugen. Von einem steigt Ortwin Reichl ab. Er trägt den weißen Bart und darf Weihnachtsmann spielen. „Ich bin neu im Team und darf gleich die Hauptrolle übernehmen“, lacht er.

Immer wieder greift er in den prall gefüllten Geschenkesack und ruft die Mädchen und Jungen einzeln zu sich. Die sind vom bärtigen Alten etwas eingeschüchtert, aber sehr glücklich über die kleinen Aufmerksamkeiten. Beschenkt werden an diesem Tag die Mädchen und Jungen, die vom Sozialdienst Katholischer Frauen, der Felicitas-Wohngruppe und der Diakonie betreut werden.

Lesen Sie auch:

2021 wieder mit dabei

Auch am Wochenende sind die Sandwürmer schon auf Weihnachtstour gewesen. „Und nächstes Jahr machen wir wieder mit“, verspricht Präsident Philipp Theuber. Angestoßen hat die Spendenaktion Manuela – die Frau vom „Sandwurm“ Marcus Braune. Sie hat in einem Wismarer Geschäft gearbeitet und dort von dem Verein gehört.

Dann dürfen drei Kinder auch noch auf die Quads steigen – für ein Erinnerungsfoto. Das macht auch die Mutter von Fynn Luis. Der Vierjährige steht auf Dinosaurier und hat sich ein Buch über die ausgestorbenen Giganten gewünscht. Das hat er auch bekommen. „Es ist toll, dass es solche Aktionen von dem Verein gibt“, freut sich die Wismarerin.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Spenden eingegangen

Die OZ sammelt in diesem Jahr mit ihrer Weihnachtsaktion Geld für den Verein „Licht am Horizont“. Der lädt Kinder jährlich auch noch zu 140 Veranstaltungen ein. In den vergangenen Tagen sind weitere Spenden auf den Vereinskonten eingegangen – von Christina Heydorn (150 Euro), Lars Schöppener (500), Manfred Fromm (100), Frank-Jürgen Lehmann (200), Helga Wilcken (20), Carsten Raum (100), Renate Zawadzki (25), Irene und Günther Marquardt (15), Angelika Franz (100), Heidemarie und Gerd Borgwarth (30), Hannelore Manthey (25), Marita und Udo Kruck (100), Vera Gerath (10), Lisa Zeuke (50), Monika und Edgar Dittmann (10), Petra und Peter Hoth (25), Heidi Weis (15), Michaela und Alexander Slopinski (200), Christiane Schubert (50), Karina Sell (20), Christian Bunger (100), Peter Daschke (50), Jacqueline und Gunnar Geruschke (50), Kira Globisch (50), Christine Amling (20), Renate und Jürgen Reinke (10), Christian Frehse (25), Agnes Baaske (25), Franka Krauß (70), Wanda Zimmermann (20), Helga Ziemann (25), Hannelore Meier (40), Elsa und Werner Chall (20), Verena Malner (50), Elfriede und Winfried Fuest (25), Rowitha Piehl (20), Manuela und Norbert Weber (20), Christel Schwedler (25), Ursula Tegler (20), H. K. T. (150), Herbert Perlt (100), Ulrike und Klaus Werner (50). Damit steigt der Kontostand auf mehr als 20 000 Euro. Allen Spendern: Ein großes Dankeschön!

Wer namentlich nicht genannt werden möchte, gibt das bitte bei der Überweisung an.

Von Kerstin Schröder