Wismar: Quarantäne für Kita- und Schulkinder in Wismar

Am Freitag gibt es in Nordwestmecklenburg 21 Corona-Neuinfektionen sowie ein weiterer Todesfall. Mit 117 Fällen in den letzten sieben Tagen sinkt die Inzidenz im Kreis auf 74,4.

Rund ein Drittel der gemeldeten Fälle war bereits als Kontaktperson in Quarantäne. Nur eine Person davon hat sich wahrscheinlich im Berufsumfeld angesteckt, der Rest innerhalb der Familie. Betroffen sind ein Arzt am Sana-Klinikum Wismar und zwei Beschäftigte aus einem Wismarer Betrieb.

Drei Allgemeinverfügungen

Von einer Quarantäneanordnung betroffen ist die Kita Hanseatenhaus in Wismar. Von ihr sind 25 Kinder der Notbetreuung betroffen sowie vier Erziehungspersonen. Grund ist ein positiver Fall bei einem Kind. Die Quarantäne gilt bis zum 19. Mai. Solange müssen auch 14 Kinder und zwei Erziehungspersonen der Gruppen 4 und 5 der Kita Selmsdorf zuhause bleiben.

Die dritte Verfügung trifft acht Kinder und drei Lehrer der Klasse 4b der Robert-Lansemann-Schule in Wismar, die am 4. oder 5. Mai in der Schule waren. Hier gilt nach einem positiven Fall bei einem Schulkind ebenfalls eine Quarantäne bis 19. Mai.

