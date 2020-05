Wismar: Radfahrer stürzt mit 2,18 Promille

Wismar

Kurz bevor die Polizei eingreifen konnte, ist am Sonnabend, 23. Mai, ein Radfahrer in Wismar gestürzt. Die Beamten hatten den Mann gegen 9.35 Uhr in der Lübschen Straße, Ecke Werftstraße, bemerkt.

Der Fahrer soll sehr unsicher auf dem Zweirad unterwegs gewesen sein. Bevor die Polizei den Mann aus Lettland anhalten konnte, fuhr er in ein Gebüsch und stürzte. Er blieb unverletzt.

Anzeige

Bei der anschließenden Kontaktaufnahme zeigte der Mann deutliche Anzeigen eines Alkoholkonsums. Ein entsprechender Test ergab einen Wert in Höhe von 2,18 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von OZ