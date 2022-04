Wismar: Radfahrer übersieht Auto beim Einbiegen und landet im Krankenhaus 

Wismar

Am frühen Dienstagmorgen hatte ein Fahrradfahrer in Wismar in der Ossietzkyallee an der Kreuzung zur Hanns-Eisler-Straße beim Einbiegen ein Auto übersehen und fuhr dagegen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer.

Gegen 7.55 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Hanns-Eisler-Straße und wollte auf die Ossietzkyallee einbiegen. Laut Polizeiangaben hatte er dabei einen 52-jährigen Autofahrer übersehen, der gleichzeitig aus Richtung der Bürgermeister-Haupt-Straße gefahren kam. Der Radler habe die Vorfahrt des Fahrzeugs wohl übersehen, so ein Polizeisprecher, sodass er gegen die Seite des Autos stieß.

Der 21-jährige Fahrradfahrer stürzte dabei und zog sich so unter anderem schwere Verletzungen am Kopf zu, da er keinen Helm getragen hatte, so die Polizei.

Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein DEKRA Sachverständiger kam zur Ermittlung der Unfallursache zum Einsatz, teilte die Polizei mit. Die Ossietzkyallee war zur Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

Von OZ