Wismar: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wismar

Am Mittwochmorgen ist in Wismar eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 42-Jährige war gegen 7 Uhr auf den Dammweg unterwegs. In den bog in Höhe Krebsgang eine Pkw-Fahrerin ein, missachtete dabei offensichtlich die Wartepflicht und stieß mit der Radlerin zusammen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es in dem Bereich zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Von OZ