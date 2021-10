Wismar

Asma Karemi flitzt über Platz, den Ball am Fuß. Ihre Haare sind vom Wind zerzaust, ihre Augen strahlen glücklich. Die Elfjährige liebt Fußball. „Ich spiele immer und überall“, erzählt sie. Sobald die Schule aus ist und die Hausaufgaben gemacht sind, zieht das junge Mädchen Sportsachen an und kickt drauf los.

Mit Geschwistern, Freunden oder anderen fußballbegeisterten Kindern des Sportvereins Schiffahrt und Hafen Wismar. „Am Wochenende spiele ich von morgens bis abends“, lacht sie.

Frauenfußball-Team aus Afghanistan geflohen

In ihrem Heimatland Afghanistan ist Frauenfußball keine Selbstverständlichkeit, erst Recht nicht nach der Machtübernahme der Taliban in diesem Jahr. Viele Mädchen fürchten seither um ihre Ausbildungen und um ihre geliebten Hobbys. Gerade erst sind 26 Fußballerinnen der afghanischen Juniorinnen-Nationalmannschaft und deren Familienangehörige vor den Taliban geflüchtet und haben in Portugal Asyl bekommen.

Asma Karemi (11) aus Afghanistan spielt in jeder freien Minute Fußball. Quelle: Kerstin Schröder

Asmas Familie hat schon vor einigen Jahren Afghanistan in der Hoffnung auf ein besseres Leben, auch für die Kinder, verlassen. Nun lebt sie in der Haffburg, der Flüchtlingsunterkunft in Wismar. Von dort hat es die Elfjährige nicht weit bis zum Kunstrasenplatz der Stadt. Auf dem betreut der Verein Schiffahrt Hafen und Wismar viele Kinder mit ausländischen Wurzeln: Mädchen und Jungen aus Syrien, dem Irak, Russland, Bosnien und Herzegowina, Tadschikistan und Jemen. „Wir sind multikulti und freuen uns über jeden, der gerne Fußball spielt“, betont Vorstandsmitglied Wilfried Firgt. Das zeigt sich am Gewusel auf dem Platz – auf dem tummeln sich so viele Kinder, dass die unterschiedliche Gruppen auf kleinstem Raum trainieren.

Mädchen aus dem Sudan will Profi werden

Die Kinder sind die jüngsten Mitglieder im Verein, auch Eyerusalem Michael gehört dazu. Die Siebenjährige stammt aus dem Sudan und ist genauso ballverrückt wie Asma Karemi – vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. „Ich möchte später Profi-Fußballerin werden und zeigen, dass nicht nur Jungs gut spielen können“, sagt sie selbstbewusst. Ihre Lieblingsposition ist in der Verteidigung.

Eyerusalem Michael (7) aus dem Sudan möchte mal Profi-Fußballspielerin werden. Quelle: Kerstin Schröder

Wilfried Firgt freut sich über die Fußballbegeisterung der beiden Mädchen und der anderen Mitglieder. 227 zählt die Fußballabteilung, darunter 127 Kinder. Trainiert werden sie von 22 Übungsleitern, „die sich auf viele Fremdsprachen einlassen und mit unterschiedlichen Mentalitäten zurechtkommen müssen.“ Den Grund für den großen Zulauf sieht der Wismarer in der guten Jugendarbeit. Auch die Höhe der Mitgliedsbeiträge sei im Vergleich zu anderen Sportvereinen in der Stadt geringer. Erwachsene zahlen 10 Euro im Monat, Jugendliche 7 Euro.

Sportplatz zu klein für einige Pflichtspiele

Gerne treten die Kinder auch gegen gegnerische Mannschaften an. Allerdings können das nicht alle tun, weil der elf Jahre alte Sportplatz für Pflichtspiele der D-Junioren zu klein ist. Deshalb würde der Verein das Gelände gerne vergrößern lassen – acht Meter in die Breite und 13 bis 14 Meter in die Länge, so sein Vorschlag. Eine Kostenschätzung ist bereits eingeholt. Die reine Platzvergrößerung würde 325 000 Euro kosten.

Auch der Kunstrasen müsste erneuert werden. „Wir würden versuchen, uns an den Kosten zu beteiligen“, sagt Wilfried Firgt. Zum Beispiel durch das Einwerben von Fördergeldern und auch mit Eigenmitteln. Voraussetzung dafür sei aber, dass der Eigentümer, die Hansestadt Wismar, das Projekt umsetzen möchte.

Danach sieht es nicht aus. In einem Antwortschreiben der Stadt, das der OSTSEE-ZEITUNG vorliegt, heißt es: Der Kunstrasenplatz sei ein öffentlicher Sportplatz, der nicht nur dem Verein, sondern auch dem Breitensport zur Verfügung stehe. Die jetzige Lösung, dass der Verein ihn nutzen könne, sei ein Kompromiss. Außerdem müssten öffentliche Verkehrsfläche verlegt werden. Das sei aufwendig und teuer. Gerne stehe das Sport- und Jugendamt zur Verfügung, um gemeinsam Alternativen für die Pflichtspiele der D-Junioren zu finden.

Solaranlage kommt aufs Vereinsdach

Wilfried Firgt ist von der Antwort enttäuscht. Er würde es lieber sehen, wenn Kinder, Trainer und Eltern nicht quer durch die Stadt fahren müssten, sondern ihre gewohnten Trainingsplatz für die Pflichtspiele nutzen könnten. „Eine positive Antwort in unserem 60. Vereinsjahr hätte uns gefreut“, sagt das Vorstandsmitglied.

Mit Hilfe von Sponsoren sei es auch in der Vergangenheit gelungen, das Vereinshaus zu modernisieren. Zwei Mannschaftsräume sind neu eingerichtet, die Dusche saniert und der Aufenthaltsraum laminiert worden. Als nächste kommt eine Solaranlage aufs Dach, um die Energiekosten zu senken und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun.

