„Das erste Mal ein’ Auftritt, das erste mal entflieh’n. Vor den Massen, die Fotos schießen, als wären sie auf Kokain. Die Leute zu bewegen, als wär’ man ein Phänomen, ist ein Gefühl – unbeschreiblich, ja so wie Adrenalin.“ Das rappt Obster66 in seinem neuesten Song „Es verändert sich“, unter anderem auf Youtube mit einem coolen Video vom Wendorfer Strand und der Seebrücke zu finden.

Viel Wismar

Hinter dem Künstlernamen steckt Max Obst, 21 Jahre alt und aus Wismar. „Obster war immer mein Spitzname, und 66 ist ein Teil der Postleitzahl von Wismar“, erzählt der junge Musiker. Seine Heimatstadt taucht immer wieder in seinen Musikvideos auf.

Seit zwei Jahren rappt Max Obst, noch als Hobby. Hauptberuflich ist er Fachkraft für Lagerlogistik. Die Musik hört er dank der älteren Schwester schon wesentlich länger. „Ich find’ es cool, mit der Musik Menschen zu erreichen und Emotionen zeigen zu können“, erzählt er.

Rap als Ventil

Die Texte schreibt Max Obst natürlich allein. „Die Themen kommen ganz spontan. Ich fang’ einfach an und guck’, was passiert.“ Die Musik ist für Obster66 ein Ventil zum Druckablassen. „Wie andere Sport machen oder malen.“

Die eigenen Gefühle sind die Inspiration für die Texte: „Das erste Mal im Studio – seh’ es als neue Chance, Leuten zu beweisen, ich komm’ nicht nur aus einem Dorf “ rappt er weiter bei „Es verändert sich“ mit seiner angenehmen Stimme vom „ Lebenstraum“.

Lebenstraum

Diesem Lebenstraum ist er gerade einen Schritt näher gekommen: Er hat mit dem Schweriner Label „2 Fine“ Profis für seine Musik an der Hand, ab jetzt werden die Songs professionell aufgenommen und sind auf den großen Streamingdiensten zu hören.

„Das hat sich so ergeben“, erzählt Max Obst stolz. Auch, dass ihn inzwischen Menschen auf der Straße erkennen und auch ältere Kollegen auf der Arbeit ihn auf seine Musik ansprechen. Er merkt, die Leute hören seine Songs. „Aber ich bin trotzdem aufgeregt, das ist mein erstes Interview“, gibt er zu.

Das Leben genießen

Eine eigene CD fände er „cool fürs Feeling, auch wenn man heutzutage CDs nicht mehr so nutzt.“ Eine starke Stimme, ein cooler Beat – selbst für Leute, die sonst keinen Rap hören. Noch könnte er mit seiner Musik nicht wirklich Geld verdienen, „aber vielleicht in Zukunft?!“ Und so singt er weiter: „Es verändert sich. Es verändert dich. Das Leben ist zu kurz. Du musst es genießen!“

Von Nicole Hollatz