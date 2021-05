Wismar: Rathaus erstrahlt in Regenbogenfarben

Wismar

Regen ist angesagt, doch deshalb ist heute Abend kein Regenbogen in der Innenstadt zu sehen. Sondern: Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans-Feindlichkeit laden Vereine, Gruppen und Initiativen aus Nordwestmecklenburg zu einer gemeinsamen Lichteraktion nach Wismar ein. Gemeinsam mit der Hansestadt erstrahlt von 19 bis 22 Uhr das Rathaus in Regenbogenfarben. Damit soll ein Zeichen für Vielfalt und gegen die Diskriminierung gesetzt werden.

Isolation und Einsamkeit

Gerade durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen leiden gerade diese Menschen unter der Isolation und Einsamkeit. Viele Projekte und Treffs haben geschlossen. Größere Veranstaltungen sind bundesweit abgesagt worden.

Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. -feindlichkeit (englisch International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia, kurz IDAHOBIT) wird seit 2005 jährlich am 17. Mai als internationaler Aktionstag begangen. Durch vielfältige Aktionen Aufmerksamkeit auf die noch vorhandene Diskriminierung von Menschen hinzuweisen, die in ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität von der Heteronormativität abweichen.

Keine „Krankheit“ mehr

Das Datum wurde zur Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss, Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel für Krankheiten zu streichen. Transsexualität wurde erst 2018 mit dem Erscheinen der ICD-11 von der WHO als „Krankheit“ gestrichen. Auch wenn mittlerweile die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet, der dritte Geschlechtseintrag eingeführt und die Rehabilitation der nach Paragraph 175 verurteilten durch den Bundestag beschlossen wurde, werden queere Menschen noch immer diskriminiert und ausgegrenzt. Nur weil ein Gesetz die Gleichstellung von queeren Menschen fordert, ist dies noch lange nicht in den Köpfen der Bevölkerung angekommen.

Von OZ