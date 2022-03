Wismar

„Was ist denn da los?“, fragt ein Passant, bleibt stehen und guckt ins Schaufenster in der Dankwartstraße 46. „Livemusik“, kommt die Antwort. „Ohh, cool!“ Seit Sommer 2020 gibt es den Laden „Mr. & Mrs. Marvellous“, der eigentlich „nur“ Lager und Ausstellungsfläche für den gleichnamigen sehr gut laufenden Online-Shop war und als Vintage-Shop inzwischen die Fans klassischen Designs auch nach Wismar lockt.

Regelmäßig Mucke

Annika Moser, die „Frau Fabelhaft“, verkauft Möbel, Lampen und mehr aus längst vergangenen Jahrzehnten mit internationalen Kunden. „Mr. Marvellous“ Matthias Ludwig Güthner handelt mit den Gitarren aus der guten alten Zeit. Die Idee, regelmäßig „Mucke“ im Laden zu machen, ist so alt wie der Laden selbst. „Aber mit Corona war das bisher nicht möglich“, erzählt Gitarrist Matthias Ludwig Güthner alias Matze. Nun geht es, mit den entsprechenden Regeln und Einlasskontrolle. „Irgendjemand muss ja wieder anfangen mit Livemusik!“

Und die fabelhaften Wismarer fangen an. „Wir haben zwei Tage lang im Laden umgeräumt, damit alles passt“, berichtet Matze weiter. Es musste nicht nur Platz für Musiker und Gäste geschaffen werden. „Wir filmen das Konzert jeweils professionell und veröffentlichen es auf Youtube“, erklärt er das Konzept. Denn in den Laden passen nur 20, 25 Leute mit Abstand. Vielleicht 30, 40, wenn es eng werden darf. Das Video können weit mehr Menschen genießen.

Hut statt Eintritt

Die technische Seite übernimmt das Rostocker Tonstudio „Bears like Marmelade“, das mit seinen Kontakten auch passende Bands nach Wismar bringt. Der Deal ist einfach: kein Eintritt, dafür Spenden in die „Happy Band Box“ als größeren Hut und die professionelle Aufnahme als Dankeschön an die Musiker. Dafür bekommen die eine gemütliche Livemusikchance mit Wohnzimmerqualität (und vielen Möbeln, leider ohne Couch), das Video, die Spenden und viele neue Fans. „Die spielen jetzt auch zum Teil auf Instrumenten aus meinem Laden“, erzählt Matze und freut sich über den guten Sound.

Alle paar Monate

Den Startschuss am Freitagabend machte die Rostocker Band „Dear Robin“ mit Pia Rademann (Gesang, Gitarre), Eric Engler (Gesang, Keyboard und mehr), Paul Häcker (Gesang, Gitarre), Keylipp Dallmann (Schlagzeug) und Mathis Marks (Bass). Den Bassisten kennen die Wismarer, er kommt aus Wismar und spielt hier regelmäßig live – beispielsweise beim Nosferatu-Spektakel im letzten Theatersommer in St. Georgen.

Nun gab es gute handgemachte Musik „unplugged“ mit Einflüssen von Rock, Blues und Country und starken Stimmen! Vorher war der Singer und Songwriter Arne Hinz aus Rostock mit Klaviermusik und einer genauso starken Stimme zu hören.

„Einmal im Quartal“ wollen Annika Moser und Matthias Ludwig Güthner den Laden zur Bühne machen, als Treffpunkt für Musiker und Freunde guter Musik. „Bands oder Einzelmusiker können uns gerne im Laden ansprechen oder über Instagram anschreiben“, so Matze. Bei Instagram werden auch die nächsten Termine veröffentlicht. „In einem Laden, in dem es Gitarren gibt, gehört auch Livemusik rein!“ Die Hoffnung von „Mr. & Mrs. Marvellous“: dass mit solchen und ähnlichen Aktionen die Dankwartstraße belebt wird.

Von Nicole Hollatz