Wismar: Reicht ein Schlepper, um die „Superstar Libra“ wegzuziehen? 

Wismar

Der Abtransport des Werft-Wohnschiffes „Superstar Libra“ steht kurz bevor. Ein Schlepper ist bereits seit ein paar Tagen vor Ort. „Pegasus“ heißt das antriebsstarke Boot, das direkt vor dem Kreuzfahrtschiff festgemacht hat und zum Ziehen und Schieben anderer Schiffe gebaut wurde. Doch reicht diese Kraftmaschine aus, um die 216 Meter lange „Superstar Libra“ vom Ausrüstungskai der Werft zu ziehen und anschließend sicher durch die Wismarbucht zu bringen? Nein, es kommt noch Verstärkung – und zwar aus Rostock.

Vier Schlepper der Fairplay Towage Group sind bestellt. Sie sichern normalerweise den Schiffsverkehr in Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt ab. Für ihren Arbeitseinsatz in Wismar müssen sie diese Aufgabe unterbrechen. Das können sie nur tun, wenn es dort nicht so viel zu tun gibt. Von ihrer Hansestadt zur anderen Hansestadt in der Wismarbucht brauchen die Schlepper etwa vier Stunden.

Die notwendigen Papiere zum Transport durch die Wismarbucht liegen vor. Die Voraussetzungen seien erfüllt, teilt das Umweltministerium M-V mit.

Die „Superstar Libra“ soll nach Griechenland gebracht werden und dort als Flüchtlingsunterkunft dienen. Nach Wismar war es als Wohnschiff für die Werftarbeiter gekommen. Doch mit der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schifffahrtskrise wurde es nicht mehr benötigt.

Von Kerstin Schröder