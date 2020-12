Bäbelin

Mit Shows, Reisen und einem Ferienhof hat André Schumacher in der Vergangenheit Geld verdient. Im Corona-Jahr 2020 kämpft er um das Überleben seines Lebenstraums. Denn wegen der Pandemie hat er so gut wie keine Einnahmen gehabt: Seine Vorträge und Reisen sind gestrichen worden. Sein Kunterbunthof in der Nähe von Neukloster ist wegen des neuen Lockdowns gerade zum zweiten Mal geschlossen.

„Es war ein katastrophales Jahr, ich habe fast nichts verdient“, berichtet André Schumacher. In seiner Verzweiflung bittet er im Internet um Solidarität – für den Fortbestand und den weiteren Aufbau seines Ferienhofs. Der hat ungewöhnliche Unterkünfte wie zwei Jurten und ein Hexenhaus auf Rädern. Auch eine große Steinschleuder – einst die größte Nordeuropas – steht auf dem weitläufigen Gelände in Bäbelin. Das Konzept kommt an: 2018 und 2019 ist die Anlage zum beliebtesten Ferienhof in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden.

Alle Reisen abgesagt

Doch auf André Schumachers Lebenstraum – seinem Hof – ist es still geworden. Und eine schnelle finanzielle Erholung ist nicht in Sicht: Auch die nächsten Monate kann er keine Reisen anbieten. Auf denen führt er kleine Gruppen zu seinen persönlichen Lieblingsplätzen auf der Welt. Neun Touren sind 2020 geplant und ausgebucht gewesen – alle wurden wegen Corona abgesagt.

„Damit war ein komplettes Jahresgehalt weg“, erzählt er. Sein zweites Standbein – Film- und Fotoshows von seinen Abenteuern – sind seit März ebenfalls gestrichen. „Ich stand mit meinem Betrieb vor dem Bankrott“, gibt André Schumacher zu. In seiner Not startet er Aufrufe auf seiner Internetseite.

Ferien als Dankeschön

Dort bittet er um Hilfe und bietet im Gegenzug Ferienaufenthalte in Bäbelin an. Den alten Bauernhof hat er 2014 nach 15 rastlosen Jahren zwischen Anden und Himalaya in dem winzigen Dorf mit 29 Einwohnern gefunden und verwandelt ihn seither mit Freundin Jenni in ein Urlaubsparadies. Fremde Hilfe ist dabei schon immer willkommen gewesen. Auch die blaue Jurte ist das Geschenk eines Gastes gewesen. „So hatte er einen guten Grund, die nächsten zehn Jahre bei uns Urlaub zu machen“, berichtet André Schumacher.

Um durch die Corona-Zeit zu kommen, bietet er mehrere Deals an: Für den symbolischen Kauf eines Ziegelsteines im Wert von 200 Euro gibt es ein Wochenende auf dem Hof samt Lagerfeuer, frischen Hühnereiern und spanischem Rotwein. Wer länger bleiben will, kann sich mehr Ziegelsteine holen. Außerdem gibt es für 100 Euro eine Patenschaft für einen Obstbaum auf dem Gelände. Dafür können die Geldgeber immer, wenn sie auf dem Hof sind, alles ernten, was dranhängt oder in den Eimer passt.

Die Ideen kommen an, Menschen helfen. „Obwohl sie uns gar nicht kennen“, freut sich der Mecklenburger über die Unterstützung. Mit der habe er tatsächlich den drohenden Bankrott erst einmal abwenden können.

Kuriose Unterkünfte

Doch ein Ende der Corona-Zeit ist nicht in Sicht. Und er hat mit dem Kunterbunthof noch einiges vor: Der soll weitere kuriose Unterkünfte bekommen – ein Campingfass und einen historischen Schäferwagen. Auch dafür wird Geld gesammelt und für Kaminöfen, mit denen die Jurten auch im Winter bewohnbar werden. Für alle Spenden werden verschiedene Dankeschöns angeboten.

Das Buchcover Quelle: André Schumacher

Außerdem hofft Schumacher darauf, noch einige Bücher zu verkaufen. Mit Freundin Jenni, die er auf Gran Canaria kennen und lieben gelernt hat, und dem gemeinsamen Sohn Unai unternimmt er 2016 eine abenteuerliche Reise: Mit einem Lastenfahrrad, zehn Kilo Windeln und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1,26 km/h radeln die drei von Bäbelin ins spanische Pamplona. Sie zelten auf Supermarktparkplätzen, in Gärtnereien und Turnhallen, zwischen Dolomitenfelsen und Pyrenäengipfeln. Sie trampen mit einem Containerschiff, treffen Spinner und Visionäre, werden von Nonnen umsorgt und kurz vor dem Ziel von Polizisten verhaftet.

Das Buch „Eine Familie, zwei Räder und das Abenteuer unseres Lebens“ gibt es in jedem Buchladen und auf der Internetseite von André Schumacher. „Wir können es auch gerne signieren, wenn es gewünscht wird.“

Mehr Infos: www.andre-schumacher.de

Von Kerstin Schröder