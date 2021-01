Wismar

Horst Bartels ist gebürtiger Friese und 70 Jahre alt. In seinem Leben hat er schon einiges ausprobiert – zuletzt in seiner neuen Wahlheimat Nordwestmecklenburg: 2019 wollte er zum Beispiel neuer parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Bobitz werden. Auf seinem Wahlplakat stand damals: „Der Wessi, der die Ossis retten will“. Gewonnen hat der Wessi nicht, sondern nur fünf Prozent der Ossi-Stimmen bekommen.

2020 machte Horst Bartels dann Werbung für ein Permafrost-Projekt in Hohenkirchen – zu sehen ist davon bislang noch nichts. Dafür hat sich der Rentner nun ein neues Ziel gesetzt: Ende September will er in den Schweriner Landtag ziehen – als Vertreter der Partei „Die Partei“.

Einziges Mitglied

Horst Bartels kandidiert, „damit sich die Machtverhältnisse hier radikal verändern.“ Das dürfte für Die Partei schwierig werden, denn in der Region Wismar ist er das einzige Mitglied. Doch er hat eine Ortsgruppe gegründet und sucht nun Mitstreiter, die mit ihm in den kommenden Monaten die Wähler überzeugen wollen. Sein Motto lautet dabei: „Jede Stimme für uns ist keine Stimme für die Langweiler.“

Nun, langweilig ist Horst Bartels nicht: Nach eigener Aussage kann er auf über 40 Jahre Erfahrung in der Basispolitik zugreifen. Er war Kommunalpolitiker, außerdem Gewerkschafter, Sozialberater, Kitelehrer, Kneipenbesitzer, Handwerker und Projektleiter. 40 Jahre lang hat er in Witten in Nordrhein-Westfalen ( NRW) gelebt. Nach 1989 gehörte er zu den Mitbegründern der linksorientierten Partei des Demokratischen Sozialismus ( PDS) in NRW. 2012 wechselte er zu den Piraten, um sich danach wieder der Linken anzuschließen. Nun ist er bei Die Partei.

Wie ernst es der Senior damit meint, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Doch gerade ist er überzeugt: „Hier bin ich richtig.“ Ab März soll sein Wahlkampf starten. Jeden Sonnabend will er einen Infostand auf dem Wismarer Marktplatz aufbauen. Außerdem plant er eine Info-Veranstaltung zur Werftenkrise.

0,6 Prozent im Jahr 2016

Die Partei will mit Satire den Finger in politische Wunden legen und nimmt sich dabei selbst auch nicht so ernst. Nach der Wahl im Jahr 2016 hat sie auf ihrer Internetseite (die-partei-mv.de) verkündet: „Wir freuen uns, nicht mit der AfD zusammen im Landtag sitzen zu müssen. Unser Ergebnis von 0,6 Prozent ist eine Steigerung um 200 Prozent. Wenn es so weitergeht, werden wir in 35 Jahren die absolute Mehrheit im Landtag haben.“ Das ist bis heute der letzte Eintrag auf der Webseite.

Der AfD will Horst Bartels die Stimmen unbedingt wegnehmen, aber auch der SPD, CDU und Linke. Wie genau er das machen will? „Gegen Lobbyismus und für Transparenz eintreten“ – steht auf seiner Agenda. Das ist ein weites Feld. Doch mit Satire wolle auch er sich künftig Aufmerksamkeit verschaffen und den „Parteien-Einheitsbrei“ aufmischen.

Ein Bundestagsmitglied

2004 ist Die Partei von Redakteuren des Satire-Magazins „Titanic“ gegründet worden. Mittlerweile hat sie nach eigenen Angaben über 50 000 Mitglieder und Mandate in mehreren Kommunalparlamenten. Seit Ende 2020 sitzt sie auch im Bundestag – allerdings nicht durch eine Wahl: Das ehemalige SPD- und anschließend parteilose Mitglied Marco Bülow ist der Satirepartei beigetreten. Damit ist er seit deren Gründung ihr erster Bundestagsabgeordneter.

Auch Horst Bartels hat Großes vor und wirbt so: „Endlich, die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative ist da und will an die Macht.“ Und was ist, wenn es nicht klappt? „Ich bin 70 Jahre alt, das ist meine letzte Chance, politisch etwas verändern zu können“, betont Bartels.

Kontakt: Bartels_Horst@yahoo.de

Von Kerstin Schröder