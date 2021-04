Wismar: Reuter-Schüler müssen in Quarantäne

Wismar

Nach 53 Fällen am Dienstag hat der Mittwoch 47 neue Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg gebracht und eine deutliche Steigerung des Inzidenzwertes um 15,9 auf jetzt 115,7.

331 Infizierte befinden sich zurzeit in Quarantäne, hinzu kommen 1440 weitere Kinder und Erwachsene als Kontaktpersonen.

Wie schon in den vergangenen Tagen machen weiterhin Ansteckungen in der eigenen Häuslichkeit von Personen in Quarantäne den größten Anteil bei den Neuinfektionen aus. Allerdings gibt es auch einzelne Positivmeldungen aus verschiedenen medizinischen Einrichtungen. Weitere berufliche Umfelder sind mit Einzelfällen dabei. Die Personen haben unter anderem bei der Bahn, im Kfz-Handwerk, bei einem Kurierdienst oder als Hausmeister gearbeitet. Ebenfalls sind zwei Kinder unter den neuen Fällen, die sich bereits aufgrund von Allgemeinverfügungen für Kindertagesstätten in Quarantäne befunden haben.

Und weitere Kinder und Lehrer müssen in Quarantäne geschickt werden. Betroffen sind diesmal Mädchen und Jungen der Klasse 2b der Fritz-Reuter-Schule in Wismar, die am 15. oder 16. April in der Einrichtung gewesen sind. Sie müssen bis zum 30. April zu Hause bleiben. Grund ist ein positives Testergebnis bei einem Kind. Die Quarantäne-Anordnung gilt für eine Lehrkraft und sechs Schulkinder.

Auch in einem Pflegeheim sind neue Corona-Fälle festgestellt worden – und zwar in der DRK-Wohnanlage Am Tannenberg in Grevesmühlen. Dort hat es positive Testergebnisse bei sechs Bewohnern festgestellt worden sowie bei zwei weiteren Personen eines Dienstleistungsunternehmens, die der Einrichtung zugeordnet werden können. Die Verfügung gilt bis zum 3. Mai und für die ganze Einrichtung, da sich die Infizierten über alle Wohnbereiche verteilen.

Von OZ