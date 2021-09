Wismar: Richtfest für Brandhaus – solange dauerte der Wiederaufbau  

Wismar

Mit einem Richtfest wurde am Freitag der Rückbau und der Wiederaufbau des denkmalgeschützten Giebelhauses Am Markt 18 begangen. Die Bauherren Manfred Sindram und sein Sohn Ivo aus Schleswig luden die Planer und Handwerker zum Spanferkelessen ein.

Zuvor dankte Ivo Sindram allen bisher am Bau Beteiligten für die geleistete Arbeit, namentlich der Wismarer Firma von Tarik Türk für den Rückbau und der Bau-Union Wismar für den zeitaufwendigen Wiederaufbau. Zimmererpolier Roland Loose hielt einen zünftigen Richtspruch, der mit den Worten endete: „Jetzt wurde dem Bau die Krone aufgesetzt, dies Ehrenzeichen, das beweist, dass auch das Werk den Meister preist.“ Dann ließ er ein Schnapsglas an der Hoffassade zerschellen, auf dass die Scherben dem Bauherrn Glück bringen mögen.

Die Bauherren Manfred Sindram (l.) und sein Sohn Ivo mit ihrem Architekten Kai Bremer. Quelle: Haike Werfel

Feuchtigkeit steckt noch immer im Mauerwerk

Auf der Hofseite des Gebäudes Am Markt 18: Die Richtkrone hängt am Giebel. Vom Balkon darunter hielt Zimmererpolier Roland Loose (l.) den Richtspruch. Rechts sein Kollege Volker Rohleder. Quelle: Haike Werfel

Das denkmalgeschützte Gebäude und das benachbarte Eckhaus wurden am 28. April 2018 durch ein verheerendes Feuer nahezu komplett zerstört. Auch das Löschwasser habe das Haus stark geschädigt, berichtete Architekt Kai Bremer. „Der Lehmeinschub in den alten Decken trocknet nicht“, nannte er ein Beispiel. So mussten alle Zimmerdecken ausgebaut und erneuert werden. Es wurden moderne Holzbalkendecken eingezogen.

Feuchtigkeit stecke auch im Mauerwerk. 60 Zentimeter hoch habe das Wasser im Keller gestanden. „Deshalb wurde ein Sanierputz aufgetragen, um den Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten“, erklärte der Architekt. Er hofft, dass so das Mauerwerk allmählich trocken wird.

Nicht zuletzt sei noch Feuchtigkeit im Dach des Anbaus vorhanden. Darum konnten sich die Bauleute noch nicht kümmern, weil das schützende Notdach erst im Juni entfernt worden ist. Dennoch rechnet Bremer damit, dass sämtliche Arbeiten im Februar/März beendet sind.

Wohnen und Arbeiten im denkmalgeschützten Haus

Ein sogenannter Stuckspiegel an einer Wand im ersten Obergeschoss. Quelle: Haike Werfel

Das Obergeschoss mit insgesamt 226 Quadratmetern soll wie vor dem Brand wieder gewerblich genutzt werden. Hier können drei Büros oder Praxen entstehen. Zwei Räume zur Marktseite verfügen über Gewölbedecken, der mittlere Raum hat eine Giebeldecke. Diese drei Zimmer waren die Beletage, vom Hauseigentümer bevorzugt und besonders ausgestattet. Beim Rückbau sind Reste von historischen Elementen im Obergeschoss gefunden worden. Sie wurden gesichert, sollen erhalten und ergänzt werden. Das sind beispielsweise hohe Fußleisten, Paneele, ein Stuckspiegel als besondere Wandverkleidung und Malereien.

Im zweietagigen Dachgeschoss sind erneut Wohnungen vorgesehen. Sie sind 84 und 42 Quadratmeter groß. Die dritte ist als Maisonette-Wohnung über zwei Etagen mit 85 Quadratmetern geplant.

Im Erdgeschoss sollen zur Marktseite zwei Läden eingerichtet werden. Eine dritte Gewerbefläche entsteht zur Hofseite. Laut Heiko Meyer gebe es bereits Interessierte. Der Wismarer hat die Immobilienvermarktung übernommen.

Von Haike Werfel