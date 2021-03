Wismar: Rund 140 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen

Wismar

Unter dem Motto „Friedlich gemeinsam für unsere Grundrechte gegen überzogene Maßnahmen, Nein zum Impfzwang“ beteiligten sich etwa 140 Personen am Montag an einem einstündigen Protestmarsch durch die Wismar. Nach mehreren Redebeiträgen auf dem Marktplatz gingen danach die Teilnehmer wie schon in der vergangenen Woche über die Lübsche Straße bis zum Weidendamm.

Die Polizeiinspektion Wismar war mit rund 90 eigenen sowie Unterstützungskräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV im Einsatz. Im Innenstadtbereich kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Teilnehmer will keine Maske tragen – Ordnungswidrigkeit

Ein Demonstrationteilnehmer wollte keine Maske tragen, gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus wurden keine Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung MV festgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Auflagen zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie zur Einhaltung des Mindestabstandes eingehalten. In einigen Fällen wurden ärztliche Atteste vorgelegt, die von der Pflicht zum Tragen einer Maske befreien. Seit mehreren Wochen wird montags in Wismar gegen die Corona-Maßnahmen protestiert.

Von OZ