„Da es jetzt meinen Sohn betrifft, muss ich den Mund einfach aufmachen!“ Seit fast einem Monat dauert der russische Angriff auf die Ukraine an. Mit diesem hat ein russischstämmiger Wismarer bereits die eine oder andere Anfeindung erlebt – zumindest habe er es als solche empfunden. „Oder nenne ich es Mobbing? Ich weiß es nicht!“ Der Mittvierziger blickt zu Boden und verfängt sich in seiner Gedankenspirale. Er wirkt resigniert, enttäuscht, hilflos.

Seinen Namen möchte er in der Presse nicht lesen. Die Autorin und er einigen sich auf Kostja. Der Vorname ist die russische Koseform für Konstantin. Und der bedeutet übersetzt „der Standhafte“. Und genau das will er sein. Standhaft. Für seinen Sohn. Für seine Familie. Für alle Russischstämmigen, die ähnliches erfahren wie er in den vergangenen Wochen.

„Niemand möchte den Krieg“

„Ich will dazu stehen können, dass ich in Russland geboren wurde. Ich bin nicht Putin. Genauso wenig meine Familie. Der russische Präsident und sein Gefolge führen den schrecklichen Krieg. Nicht wir!“ Sein Tonfall wird energischer. „Ich kenne niemanden aus meiner Familie, der den Krieg möchte. Niemand von ihnen möchte, dass täglich Menschen in der Ukraine sterben. Wir haben Freunde dort und fürchten um sie. Die Männer dürfen das Land nicht verlassen, die Frauen und Kinder stecken in irgendwelchen Auffanglagern verteilt. Ihr normales Leben ist vorbei.“

Aber auch seines und das seiner Familie ist nicht wie vorher. Sprüche wie „Steckt nicht in jedem Russen ein wenig Putin?“ oder in Anspielung auf den einstigen Reichskanzler „Wann lässt du dir den Schnurrbart wachsen“ lächelt er mittlerweile müde weg. „Ich kann damit umgehen und weiß, aus welche Ecke es kommt“, sagt Kostja.

Einmal habe er sich zu Diskussionen hinreißen lassen. „Es lohnt nicht. Argumentieren können die nicht, werden stattdessen aggressiv. Sie sind nicht nur gegen die Corona-Maßnahmen und die deutsche Regierung, sondern nun auch gegen die Ukraine und für Putin – nur, um überhaupt gegen etwas zu sein und nicht mit dem Strom mitzuschwimmen, habe ich das Gefühl.“ Er wisse die Anfeindungen einzuordnen, steht darüber – irgendwie. „Aber mein Sohn doch nicht!“

Sohn kam weinend vom Spielen nach Hause

Der Grundschüler ist in Deutschland geboren, seine Eltern kehrten Russland vor 20 Jahren den Rücken. „Wir haben hier eine bessere berufliche Perspektive für uns gesehen“, sagt Kostja. Sein Sohn sei beliebt in der Klasse. Warum auch nicht. Kinder kennen keine Vorurteile, es sei denn, ihnen werden welche von Verwandten vorgelebt.

„Mein Sohn kam neulich weinend nach Hause, nachdem er bei einem Freund war“, erzählt der Papa betroffen. Mit Legofiguren hätten beide gespielt. Sie stellten Angriffe nach, wie es in Star-Wars-Filmen so üblich sei. Aus den beiden Kindermündern seien Schießgeräusche und nachgeahmte Explosionen gekommen. „Der Onkel seines Freundes hat zu ihm gesagt, dass er mit seinem Neffen nicht so einen Quatsch spielen soll. Schließlich seien sie nicht in Russland. Er hat meinen Sohn nach Hause geschickt. Er wusste gar nicht, was los ist. Er hat zu Hause nur geweint“, erzählt Kostja.

Ein Telefongespräch mit den Eltern des Freundes sollte Klarheit schaffen. „Sie haben sich eindeutig positioniert und gesagt, dass es im Moment vielleicht besser wäre, wenn die Kinder nicht zusammen spielen. Ich bin entsetzt“, führt er aus.

Russischstämmige bisher kaum Opfer von Mobbing

Der Verein Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) in Wismar hat vor allem auch mit seinem Frauentreff viel mit ausländischen Mitbürgern zu tun. Regelmäßig treffen sich die Frauen aus dem Iran, aus Syrien, der Türkei, Russland oder Afghanistan mit den deutschen Ehrenamtlerinnen um IJGD-Geschäftsführerin Petra Held, um beispielsweise gemeinsam zu kochen oder sich auszutauschen – in Zeiten von Corona allerdings deutlich weniger als zuvor. Viele der Frauen leben zum Teil schon seit Jahren in Deutschland.

Mobbing-Vorfälle gegen Russischstämmige, wie sie Kostja beschreibt, hat Petra Held bislang nicht wahrgenommen. Im Gegenteil: Sie würden sogar eine große Unterstützung erfahren.

„In Deutschland bist du der Russe“

Kostja heißt nicht alles gut in der Ukraine. „Aber deshalb muss man doch keinen Krieg führen?!“ Mit Kritik am ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj spart Kostja allerdings auch nicht. Der eine oder andere öffentliche Auftritt befremde ihn. „Er fordert und fordert von anderen Ländern, aber lenkt selbst kaum ein“, ist er der Meinung. „Aber vielleicht würde jeder so handeln, der verzweifelt versucht, sein Land und seine Ehre zu retten“, versucht er, eine Erklärung dafür zu finden.

Kontakt zur eigenen Familie in Russland habe er nur sporadisch. „In Russland bist du der Deutsche. In Deutschland bist du der Russe. Es ist eine verfahrene Situation“, sagt Kostja. Demonstrationen gegen den Krieg, wie sie hier im Landkreis und darüber hinaus vielfach stattfinden, gibt es in seiner alten Heimat nicht. Auch wenn viele das Handeln Putins nicht gutheißen. „Viele denken, die Menschen können in Russland einfach auf die Straße gehen und sich gegen Putin und seine Machenschaften auflehnen. Das funktioniert aber nicht, ohne Gefahr zu laufen, verhaftet zu werden. Manche wollen sich einfach aus Angst aus der Politik raushalten.“

Angst habe er hier nicht, aber Respekt, sagt Kostja. Der Standhafte – in einem passt die Bezeichnung nicht. „Wir schauen schon sehr genau, wer in der Öffentlichkeit in unserer Nähe ist. Manchmal sprechen wir unsere Muttersprache nicht mehr, sondern Deutsch“, gibt er zu. „Warum sollten wir es provozieren, dass wir als Unschuldige noch mehr diskriminiert werden“, begründet er. Das normale Leben sei eben vorbei.

