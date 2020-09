Wismar

Ein neuer Gigant hat Wismar erreicht: Das Spezialschiff „Fortuna“ hat am Mittwoch gegen 16 Uhr die Wismarbucht passiert und ist dann langsam an den Liegeplatz 23/24 des Seehafens bugsiert worden.

Durch das Verlegeschiff wird sich Hafenbild temporär verändern – ungefähr für drei Monate. So lange soll die „Fortuna“ in Wismar bleiben. Hier wird der 170 Meter lange und 46 Meter breite Gigant im Seehafen repariert und modernisiert. Auch am Ausleger, dem sogenannten Stinger, werden Arbeiten durchgeführt.

Die Fortuna ist ein Schiff ohne eigenen Antrieb, das als Rohrleger eingesetzt wird. Auffallend ist der große Schiffskran mit einer Tragfähigkeit von 1600 Tonnen. Auch ein 40-Tonnen-Kran von Liebherr gehört zur Ausrüstung. Im Decksaufbau befinden sich die Unterkünfte für 310 Personen und darüber das Hubschrauberlandedeck. Die Energieversorgung erfolgt vier Dieselgeneratoren mit einer Leistung von jeweils 2500 kW.

Von Kerstin Schröder