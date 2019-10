Wismar: SPD fordert AfD-Ausschluss von „Flügel“-Sympathisanten

Wismar

Der SPD-Kreisverband fordert den Ausschluss von Rechtsextremisten aus der AfD Nordwestmecklenburg. In einer schriftlichen Erklärung heißt es dazu: Es stehe für die SPD außer Frage, dass Rechtsextremisten zu den AfD-Mitgliedern zählen. Jens-Holger Schneider sei Mitglied der vom Verfassungsschutz überprüften AfD-Organisation „Flügel“. Zudem soll er wiederholt an rechtsextremen Demonstrationen in Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen haben. „Dort wird der Grundstein für Gewalt nicht nur gegen Mitglieder der jüdischen Gemeinden gelegt, sondern auch gegen die Werte unserer Demokratie“, so der SPD-Kreisvorsitzende Andreas Walus. Die Duldung solcher Mitglieder bedeute letztlich auch ein Teilen dieses menschenverachtenden Gedankengutes. Deshalb werde der AfD-Kreisvorstand aufgefordert, dass Mitglieder mit persönlichen Bezügen zur rechtsextremen NPD oder sonstigen rechtsextremen Organisationen ausgeschlossen werden.

„Lockere Verbindung von Mitgliedern“

Offizielle Mitgliedschaften beim „Flügel“ gibt es nicht. Das teilen auch Jens-Holger Schneider und der AfD-Kreisvorsitzende Christoph Grimm auf OZ-Anfrage mit. Stattdessen handle es sich laut Grimm um „eine lockere, unstrukturierte Verbindung von Mitgliedern innerhalb der AfD“.

Viel ist über den „Flügel“ nicht bekannt. Als Gründungsdokument gilt die Erfurter Resolution, die 2015 entstand. In der steht unter anderem, die AfD passe sich „dem Technokratentum, der Feigheit und dem Verrat an den Interessen unseres Landes an“. Außerdem werden „Gender-Mainstreaming, Multikulturalismus und Erziehungsbeliebigkeit“ als „Gesellschaftexperimente“ bezeichnet. Noch im selben Jahr sind auf der Internetseite des Flügels die Listen mit den Unterzeichnern veröffentlicht worden, später wurden die dann aber wieder gelöscht. Jens-Holger Schneider bestätigt, dass er Anfang 2015 die Erfurter Resolution unterzeichnet und sich zu den darin niedergelegten Grundsätzen bekannt habe. An verbotenen Demonstrationen habe er nicht teilgenommen. Und weiter teilt er mit: „Ich bin von der Mehrheit des Landtages zum Schriftführer im Präsidium – auch mit Stimmen aus der SPD-Fraktion – gewählt worden, weshalb ich auch keine weiteren Ausführungen machen werde.“

Verfassungsschutz-Chef: „Flügel wird immer extremer“

Wie Christoph Grimm mitteilt, gestehe er jedem Mitglied des Kreisverbandes zu, sich politisch weiterentwickelt zu haben bzw. sich weiterzuentwickeln. Ein Parteiausschlussverfahren gegen Jens-Holger Schneider komme nicht in Betracht. „Es scheint das Geschäftsmodell der SPD von Nordwestmecklenburg zu sein, die Kreis-AfD in die Nähe des Rechtsradikalismus zu rücken. Das ist völlig absurd, denn dafür fehlt jede Grundlage“, so Grimm. Außerdem werde der Verfassungsschutz zunehmend dafür instrumentalisiert, bestimmte Organisationen und Parteien auszugrenzen.

Laut dem Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern handle es sich beim „Flügel“ um ein Netzwerk der Rechtsaußenströmungen in der AfD, der vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall im Bereich rechtsextremistischer Bestrebungen eingestuft wurde. Die Landesbehörde für Verfassungsschutz beteiligt sich an einer entsprechenden Informationssammlung. Hier handelt es sich um einen noch laufenden Prozess, so dass eine abschließende und insbesondere rechtssichere Bewertung noch nicht vorgenommen werden kann. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hatte erst Ende letzter Woche in einem Interview mit dem „Spiegel“ erklärt: „Wir sehen nichts, was uns von dieser Einschätzung abbringen würde, im Gegenteil: Der ‚Flügel‘ wird immer extremistischer.“

