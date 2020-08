Wismar: SPD und Die Linke nominieren erste Kandidaten für Landtagswahl 2021 

Wismar

Das Bundestagsmitglied Frank Junge und der Landtagsabgeordnete Tilo Gundlack sollen im nächsten Jahr erneut für die Bundestags- beziehungsweise Landtagswahlen kandidieren – so hat es der Vorstand der Wismarer SPD in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen. Er wird diese Empfehlung an den SPD-Kreisverband Nordwestmecklenburg-Wismar weitergeben.

Wismarer SPD will Gundlack unterstützen

Tilo Gundlack (SPD) ist Landtagsabgeordneter und Bürgerschaftsmitglied in Wismar Quelle: SPD

„Wir freuen uns sehr, dass unsere beiden Abgeordneten im nächsten Jahr erneut kandidieren und ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen wollen. Wir werden sie dabei mit aller Kraft unterstützen. Frank Junge und Tilo Gundlack setzen sich seit vielen Jahren für die Belange der Menschen in der Hansestadt Wismar ein. Durch ihr Engagement in Schwerin und Berlin ist es ihnen gelungen, Förderungen nach Wismar zu holen, so dass wichtige Infrastrukturprojekte in der Stadt umgesetzt werden können, wie zum Beispiel die Sanierung der Mehrzweckhalle oder die Sanierung beziehungsweise der Neubau von Grundschulen“, sagt Peter Fröhlich, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Wismar.

Vorsitzende der Linksfraktion aus Gägelow

Simone Oldenburg (Die Linke) ist Landtagsabgeordnete und stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Gägelow Quelle: privat

Der Kreisvorstand von Die Linke hat ebenfalls Landtagskandidaten nominiert: Simone Oldenburg, Björn Griese und Horst Krumpen. Alle drei gehören dem Kreistag Nordwestmecklenburg an. Simone Oldenburg ist seit 2011 Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Seit September 2016 ist sie dort Vorsitzende der Linksfraktion. Die besteht aus elf Mitgliedern, Simone Oldenburg aus Gägelower ist die einzige aus Nordwestmecklenburg. Am 22. August sollen die Mitglieder der Partei über die endgültige Nominierung für die Landtagswahlen 2021 abstimmen.

