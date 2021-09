Wismar

„Frauengeschichten“ heißt der Podcast von Hubertus Meyer-Burckhardt. Nun geht er wieder auf Tour: Am Montag, dem 13. September, plaudert er im Theater Wismar mit Sängerin Annett Louisan.

Die OZ hat den Moderator, TV- und Filmproduzenten vorab interviewt – und verlost Freikarten für das Gesprüäch.

2018 haben Sie in Wismar Ihr Buch „Frauengeschichten – Was ich von starken Frauen gelernt habe“ vorgestellt. Die Zuhörerinnen waren begeistert von Ihnen. Wie schaffen Sie das?

Das ist schwer zu beantworten, ohne eitel zu sein. Vermutlich erzähle ich, wenn ich Romane schreibe, gute Geschichten, wenn ich Filme produziere, ebenso und wenn ich Frauen porträtiere, erst recht. Ich bemühe mich um Aufrichtigkeit. Und wenn das hier und da Begeisterung auslöst, dann freue ich mich.

Welche Erinnerungen haben Sie an Wismar?

Man merkt der Stadt an, dass sie unter schwedischer Herrschaft stand, sie hat eine wunderbare skandinavische Anmutung. Und als TV- und Filmproduzent fand ich es spannend, in der Stadt zu sein, in der Friedrich Wilhelm Murnau den Stummfilmklassiker Nosferatu gedreht hat. Er ist einer der großen Regisseure der deutschen Filmgeschichte. Dass man in Wismar an ihn ein bisschen erinnert, gefällt mir.

Wie viele Damen haben Sie in Ihrem Podcast schon interviewt?

Der NDR Info „Live-Talk": Annett Louisan bei „Meyer-Burckhardts Frauengeschichten" in Wismar beginnt am Montag, 13. September, 19.30 Uhr, im Theater Wismar. Mit Hubertus Meyer-Burckhardt wird Annett Louisan über ihren Lebensweg sprechen, über ihre Erfahrungen als Kulturschaffende während der Corona-Krise und über ihre Liebe zu Musik und Kunst. Gesprächspartnerinnen waren unter anderem Barbara Becker, Stephanie Stahl, Sandra Maischberger und Caren Miosga. Der Podcast erscheint in der ARD Audiothek und wird anschließend im Programm von NDR Info ausgestrahlt. Das Gespräch mit Annett Louisan ist zu hören als Podcast ab Donnerstag, 23.9. in der ARD Audiothek sowie im Radio am Freitag, 24.9., 21.03 Uhr und Sonntag, 26.9., 16:04 Uhr, auf NDR Info.

Mehr als 60. Es waren unter anderem schon da die Schauspielerinnen Nina Hoss, Katrin Sass, Katja Riemann, Uschi Glas, Désirée Nosbusch, Claudia Schmutzler, Sängerin Helene Fischer, Bischöfin Kirsten Fehrs, Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen und die Meteorologin und angehende Astronautin Insa Thiele Eich.

Wie suchen Sie sich Ihre Interviewpartnerinnen aus?

Gemeinsam mit meiner Redakteurin Doris Schiederig schaue ich, wer macht gerade von sich reden, wer beeindruckt uns. Das ist sehr subjektiv, aber wir sind um Ausgewogenheit bemüht. Wenn einige Sängerinnen oder Schauspielerinnen zu Gast waren, dann ist danach eine Wissenschaftlerin, Bischöfin oder eine Meteorologin an der Reihe. Ganz wichtig ist, dass die Frauen nicht mit ihrer Funktion beeindruckt haben, sondern mit ihrer Person.

Haben Sie schon mal einen Korb bekommen?

Ehrlich gesagt: Nein. Früher im Leben aber schon (lacht).

Haben Sie ein Lieblingsinterview?

Wenn es das gäbe, würde ich es Ihnen nicht sagen. Jede Frau, die zu mir kommt, weiß, sie muss etwas erzählen, zur Anekdote fähig sein. Wenn es nur ein Frage-Antwort-Spiel werden soll, dann wäre sie bei mir falsch. Der Podcast heißt schließlich: Frauengeschichten. Deshalb sollten die Frauen auch gerne Geschichten erzählen.

Jetzt kommt Annett Louisan. Kennen Sie alle ihre Lieder?

Natürlich nicht. Aber ich kenne ihre Arbeit einigermaßen gut. Zwei Sachen finde ich besonders interessant: Sie ist in Schönhausen an der Elbe geboren und ist später mit ihrer Mutter nach Hamburg gezogen. In ihrem Leben spielen beide Deutschlands eine Rolle, die jetzt Gott sei Dank ein Deutschland sind. Und ich finde ihre musikalische Vielfältigkeit toll. Sie hat mit Revolverheld zusammengearbeitet, unterschiedliche Künstler, wie Rammstein oder Tokio Hotel, gecovert, David Bowies ‚Heroes‘ auf Deutsch gemacht. Das ist eine Frau, die es zu entdecken gilt.

Warum findet das Interview in Wismar statt?

Wir machen zwölf Frauengeschichten im Jahr und davon zwei bis vier vor Publikum. Wir waren mit Ina Müller in Lüneburg und Marianne Sägebrecht in Plön. Nach Niedersachsen und Schleswig-Holstein war mal wieder Mecklenburg-Vorpommern dran. Und Wismar mag ich dort von allen Hansestädten am liebsten.

Das hören die Wismarer gern.

Ja, aber es ist auch wahr.

Ein Thema des Abends wird die Corona-Krise sein, wie Annett Louisan die erlebt hat. Wie haben Sie die Pandemie-Zeit erlebt?

Ich bin TV- und Filmproduzent. Unter Hygiene-Auflagen zu drehen, ist wahnsinnig schwer und mitunter gar nicht möglich. Talkshows haben wir ohne Studiopublikum produziert und für den Podcast das ein oder andere Interview übers Telefon geführt.

Worauf können sich die Zuhörer in Wismar freuen?

Auf einen schönen Abend. Es ist eine spannende Frau. Ich versuche, die Balance hinzukriegen zwischen Humor und einer gewissen Leichtigkeit. Die Leichtigkeit des Seins ist ein erstrebenswerter Zustand für jeden Einzelnen und ist nicht etwas, was den Deutschen in die Wiege gelegt ist. Es könnte mitunter auch ein nachdenklicher Abend werden und auf jeden Fall ein musikalischer, selbst dann, wenn sie nicht singt.

Wird sie denn singen?

Das weiß ich nicht, vielleicht aus dem Moment heraus.

Gibt es eine Frau, die Sie unbedingt einmal interviewen möchten?

Noch einige. Der nächste Gast wird Autorin Mariana Leky sein. Und ich arbeite immer noch daran, dass Modeschöpferin Jil Sander kommt.

Ein Buch haben Sie von Ihren Frauengeschichten herausgegeben. Soll das Format auch ins Fernsehen kommen? Sie sind ja schließlich TV-Produzent.

Da gab es schon Überlegungen, aber ich möchte, dass das ein Podcast bleibt. Ich brauche nicht für alles eine Kamera. Ich finde es gut, dass die Frauen ungeschminkt kommen können, dadurch wird das Gespräch viel vertraulicher. Neulich habe ich ein sehr humorvolles Gespräch mit Barbara Becker, der Ex-Frau von Tennisspieler Boris Becker geführt. Aufgezeichnet wurde das an einem Samstagmorgen um 9 Uhr. Weil ich da nicht mit einer Kamera auf sie gewartet habe, brauchte sie nicht mit High Heels und im Kostüm zu kommen – das schafft eine entspannte Atmosphäre.

Von Kerstin Schröder