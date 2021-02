Wismar

Um die Auswirkungen eines massiven Wasserschadens zu beseitigen, wird das Erdgeschoss der Kreisverwaltung in Wismar geräumt. Erst im Dezember 2016 ist der Neubau in Betrieb genommen worden. Die Mitarbeiter der Ausländerbehörde, der Schuldnerberatung und auch einige der Fachdienste Jugend und Soziales in andere Räume um.

Ab dem 1. März gelangen Besucher über den Eingang des Nebengebäudes, der Villa, in die Verwaltung. Dort wird auch das Bürgerbüro für den Zeitraum der Baumaßnahmen erreichbar sein. Die Ausländerbehörde bleibt bis einschließlich 26. Februar geschlossen. Danach ist sie dann in Räumen des Jobcenters in der Werkstraße 2 erreichbar. Da dort kein Kassenautomat zur Verfügung steht, können eventuell anfallende Gebühren nur mit EC-Karte beglichen werden.

Zehn Monate wird saniert

Die Sanierung dauert vermutlich zehn Monate und kostet 1,1 Millionen Euro. Verursacht hat den Schaden ein defektes Ventil in einer Toilette im nicht unterkellerten Erdgeschoss. Wahrscheinlich hat sich das Wasser über Monate oder gar Jahre seinen Weg zwischen Bodenplatte und Fußbodenestrich gesucht. Laut Kreisverwaltung soll die Versicherung der zuständigen Baufirma den Schaden zu 100 Prozent abdecken.

Von OZ