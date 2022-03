Wismar

Aufregung um die Post-Filiale in der Wismarer Altstadt. Erst war die Enttäuschung groß, dass die Post nach Jahrzehnten das Gebäude in der Mecklenburger Straße verlässt. Jetzt könnte die Lösung nahe liegen. Denn es bahnt sich der Umzug in das Gebäude Am Markt 18, eines der beiden Brandhäuser, an. Doch jetzt gibt es Probleme mit der Denkmalbehörde der Stadt. Scheitert die Lösung an einem Fenster und zwei Innenwänden?

Post würde gerne umziehen, doch es gibt Probleme

Heiko Meyer von Pro-Wert, Dienstleistungsbüro für Immobilien in der Dankwartstraße: „Wir würden gern an die Post im Haus Am Markt 18 vermieten. Das Denkmalamt erhielt dort bisher alle Wünsche umgesetzt, und das in einer Art, wie ich das noch nie erlebt habe.“ Die Post würde gern in dem Haus eine Filiale betreiben, „braucht dafür aber ein paar Kleinigkeiten, die abweichen von der jetzigen Herrichtung“, sagt Meyer und erläutert: „Es sind nur eine Brüstung zum Hof hin, die für eine Tür weichen muss für den An- und Abtransport von Post und Paketen, sowie zwei Innenwände. Die könnten aber auch jederzeit später wieder nachgebaut werden, so wie der Rest aktuell auch.“

Die Rückseite des Hauses Am Markt 18 ist noch eingerüstet. Für die Postfiliale wird unten rechts statt des Fensters eine Tür benötigt. Quelle: Heiko Hoffmann

Leider sei die Denkmalpflege unerwartet dagegen. Er könne das nicht nachvollziehen, gerade weil die Bauherren viele Wünsche umgesetzt hätten. Und: Auch in anderen Denkmälern seien solche Änderungen, die erst eine Nutzung ermöglichen, schon genehmigt worden.

Brief an den Bürgermeister

Inzwischen wandte sich Heiko Meyer mit einem Brief an Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) und schildert darin die Situation: Nachdem das Immobilienunternehmen erfahren hatte, dass die Post in der Mecklenburger Straße im Sommer schließt, sei mit dem Bauherren vom Haus Am Markt 18 geprüft worden, ob die Filiale in der Innenstadt erhalten bleiben könnte. Das wurde allerdings weder von der Deutschen Post AG noch vom Gebäudeeigentümer VR Bank in Erwägung gezogen: „Eine Nachnutzung ist bereits in Planung.“

„Der Betreiber der Filiale benötigt geringfügige Änderungen, um einen Betrieb zu ermöglichen und die Vorgaben der Post einzuhalten.“ Heiko Meyer, Wismarer Immobilienmakler, vermarktet das Haus Quelle: Haike Werfel

Und weiter: „Die Bauherren des Hauses Am Markt 18 scheuten bisher keine Kosten und Mühen, um den Wiederaufbau des historischen Kaufmannshauses zu realisieren. Bisher wurden alle Wünsche der Denkmalbehörde umgesetzt.“ Er betont den Umstand, dass die Versicherung nur einen Teil der Bestandswiederherstellung finanziert habe und die Eigentümer erhebliche Eigenmittel aufwenden mussten. Auch wenn der Brand die historischen Details vernichtet habe, würden diese wieder neu geschaffen.

„Die Eigentümer sind natürlich auch auf eine entsprechende Einnahmeseite angewiesen, die durch den Forderungskatalog der Denkmalbehörde nicht mehr in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Dies würde sich jedoch ändern, wenn hier eine Vermietung mit dem Betrieb der Filiale der Post AG im Gebäude Am Markt 18 realisiert werden kann“, so Meyer.

Heiko Meyer bittet den Bürgermeister nun um Unterstützung und meint: „Unsere Bitte ist nicht nur für die Bauherren, sondern auch stellvertretend der in der Altstadt der Hansestadt Wismar lebenden und arbeitenden Menschen, die den Standort einer Postfiliale im Zentrum begrüßen.“

Stadt äußert sich noch nicht

Auf Anfrage der OZ an die Stadtverwaltung, wie sich das Problem aus ihrer Sicht darstellt und ob die Probleme so gelöst werden können, dass die Postfiliale dort einziehen kann, heißt es: „Die Thematik liegt der Verwaltung erst seit letzter Woche in Form eines kurzen Schreibens und einer Skizze vor. Dies wird derzeit vorab geprüft. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.“

Der Brand von 2018 und der Auszug der Post

Die beiden denkmalgeschützten Gebäude an der Ecke Brandhäusern Am Markt 18 und Mecklenburger Straße 1 wurden am 28. April 2018 durch ein Feuer nahezu komplett zerstört. Im Flur des Erdgeschosses Am Markt 18 zündeten damals der oder die Brandstifter Plastikplanen an. Einen Täter haben die Ermittler bis heute nicht.

Im Dezember 2021 hatte die Postbank verkündet, dass sie sich aus Wismar zurückziehen will und damit auch die Post- und Paketdienstleistungen in der Mecklenburger Straße einstellen wird.

Von Heiko Hoffmann