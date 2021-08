Wismar: Schiffbauer rudern zu Olaf Scholz: „Rettet unsere Arbeitsplätze“ 

Wismar

Rudern für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze: Vertreter der MV Werften aus Wismar, Stralsund und Rostock haben sich am Montag in ein Boot gesetzt, um Olaf Scholz zu zeigen: „Wir wollen weiter Schiffe bauen.“ Der Kanzlerkandidat der SPD ist gerade auf Wahlkampftour und hat viele Neugierige in die Markthalle gelockt – mit dem Ziel, sie von seinen Visionen zu überzeugen. „Etwas Verbindliches zu den Werften wird er bestimmt nicht sagen“, sind die Werftarbeiter sicher. Doch vor der Bundestagswahl sollte es eine Entscheidung geben: Gibt es eine Zukunft für den Weiterbau von Kreuzfahrtschiffen – ja oder nein? „Spätestens zwei Wochen vor der Wahl erwarten wir von den Politikern eine Antwort“, sagt Henning Groskreutz, IG Metall-Chef von Lübeck-Wismar. Auch er ist in den Westhafen gekommen und sieht, wie das kleine Ruderboot an dem großen Wohnschiff der Werft vorbeifährt.

573 Arbeiter in Transfergesellschaft

Zur Rudermannschaft gehört Folko Manthey. Er arbeitet seit vielen Jahren auf der Wismarer Werft und ist Vertrauensmann der Gewerkschaft IG Metall. Sein Wunsch wäre es, dass entweder die „Endeavor 2“ oder die „Global 2“ neue Arbeit an die Küste bringt. Die Aktion kommt einen Tag nach einem größeren Stellenabbau, ausgelöst durch die Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Stillstand in der Kreuzfahrtindustrie: Zum 1. August mussten 573 Kollegen das Unternehmen verlassen und in eine Transfergesellschaft wechseln. „Die, die noch da sind, sollen unbedingt bleiben und die anderen hoffentlich irgendwann zurückgeholt werden“, sagt Folko Manthey. Er hofft, dass Kreuzfahrten bald wieder so beliebt sind, wie sie es vor Corona waren.

Der Sitz der Transfergesellschaft ist gleich neben dem Werftgelände. Von dort können die betroffenen Schiffbauer zu ihrem ehemaligen Arbeitsplatz schauen. Trotz des Stellenabbaus sei die Stimmung in der verbliebenen Belegschaft aber kämpferisch und zuversichtlich, berichtet Folko Manthey. Die Arbeiten an der „Global 1“ würden weiter an Fahrt aufnehmen. Etwa 1000 Werftarbeiter seien mit dem Schiff beschäftigt. „Auch Männer aus Stralsund und Rostock-Warnemünde sind gerade dazugekommen.“

„Schiffbau ist wichtig für den Norden“

Die Schornsteine für die Global 1 liegen seit kurzem auf dem Wismarer Werftgelände. Quelle: Kerstin Schröder

2022 soll der Kreuzliner für bis zu 5000 Passagiere nach Asien ausgeliefert werden. Die Schornsteine für das Schiff sind vor Kurzem eingetroffen. Sie stehen gleich neben dem Mega-Kran, der die obersten Decks aufsetzen soll. Auch an diesen Schornsteinen rudern die Männer vorbei. Und sie zeigen Plakate mit der Aufschrift „Der Norden braucht die Werften“. Die halten sie auch im Alten Hafen hoch. Denn nicht nur Olaf Scholz soll dieses Symbol erreichen, sondern alle Menschen, die dort unterwegs sind. „Hoffentlich auch Urlauber aus dem Süden, auch sie sollen wissen, wie wichtig Schiffbau für den Norden ist“, betont Folko Manthey.

Anschlussverträge zu vernünftigen Bedingungen

Die Ruderaktion wäre auch ohne den Besuch von Olaf Scholz durchgezogen worden. Eigentlich ist sie für den 3. August geplant gewesen. „Doch wenn der Kanzlerkandidat schon mal da ist, können wir auch einen Tag früher ins Boot steigen“, betont Manthey. Um die Zukunftsfähigkeit der drei Werftstandorte dauerhaft zu sichern, brauche es Anschlussaufträge zu wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen. „Ansonsten würde eine jahrzehntelange erfolgreiche Schiffbautradition, einschließlich der Ausbildung, an der Küste zu Ende gehen.“

Damit das nicht passiert, wollen die Schiffbauer die Politiker mit ins Boot holen. Deswegen gibt es am Mittwoch, 4. August, noch zwei Veranstaltungen – zum einen auf dem Gelände des Wismarer Filmbüros und zum anderen vor der Stralsunder Werft. Dort wollen sie wissen, wie groß der Rückhalt im Land und im Bund für sie ist. Und sie wollen berichten, warum es wert ist, ihre Stellen zu erhalten.

Von Kerstin Schröder