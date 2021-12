Der Schiffsbohrwurm, auch Schiffsbohrmuschel, ist eine Muschelart. Gebräuchlich sind auch die Bezeichnungen Holzbohrwurm und Pfahlbohrmuschel.

Der lang gestreckte, weniger als einen Zentimeter im Durchmesser erreichende Weichkörper wird bis zu 50 cm lang, häufig sind es 20 bis 30 cm.

Durch den Schiffsverkehr ist der Bohrturm weltweit verbreitet. Er lebt dort, wo geeignetes Holz im Wasser vorkommt: in den Wänden von Holzschiffen, in hölzernen Brücken, Hafen- und Steganlagen, hölzernen Buhnen und Dalben sowie in Treibholz und in im Wasser liegenden Baumstämmen.

Entlang der deutschen Ostseeküste gibt es laut Wikipedia inzwischen ein Massenvorkommen. Die Schiffsbohrmuschel gilt als gut angepasst gegenüber Schwankungen von Salzgehalt und Temperatur.