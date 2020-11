Wismar

Fahrradlenker plus 1,50 Meter – viel Platz zum Überholen bleibt Autos in mehreren Straßen von Wismar nicht. Zum Beispiel in der Dankwart- und in der Baustraße. In vielen Straßen der Altstadt kann gar nicht überholt werden. Es ist einfach zu eng.

Neuerdings gibt es Verkehrszeichen für solche Engstellen. Es zeigt in einem roten Kreis links ein rotes Auto und rechts untereinander ein Fahrrad sowie ein Kraftrad. „Das ist ein Zeichen, das wir jetzt öfter sehen müssten“, so der Wismarer Horst Klumpen. Doch noch sind sie Fehlanzeige.

Neue Regeln und Schilder

Radfahren in Deutschland soll sicherer werden. Im Frühjahr ist eine geänderte Straßenverkehrsordnung beschlossen worden. Auch neue Schilder gelten seitdem.

Neue Regeln Mit der geänderten StVO im Frühjahr gibt es neue Regeln und Schilder. Das Nebeneinanderfahren von Radfahrern ist grundsätzlich gestattet. Lediglich wenn andere Verkehrsteilnehmer behindert werden, muss hintereinander gefahren werden. Eine Behinderung liegt laut Bundesverkehrsministerium vor, wenn das Nebeneinanderfahren von Radfahrern dem übrigen Verkehr das Überholen, das Begegnen oder Ausweichen erschwert. Bei Radfahrern gilt für Autos beim Überholen ein Mindestabstand von 1,5 Meter innerorts und von 2 Meter außerorts. Für rechtsabbiegende Laster über 3,5 Tonnen wird innerorts Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7, max. 11 km/h) vorgeschrieben. Ein Grünpfeil-Schild erlaubt Radfahrern trotz einer roten Ampel rechts abzubiegen. Der grüne Pfeil an Ampeln gilt nicht mehr ausschließlich für Autos. Verläuft neben einem entsprechenden Schild ein Radweg, dürfen deren Nutzer dort ebenfalls trotz roter Lichtzeichen rechts abbiegen. Zum Schutz vor Autofahrern soll es zudem Fahrradzonen geben. Dort dürfen Kraftfahrzeuge höchstens mit Tempo 30 fahren. Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Beim Parken vor Kreuzungen und Einmündungen müssen Autofahrer einen Mindestabstand von acht Metern einhalten, wenn es einen Radweg gibt. Überholverbot von Fahrrädern: Die Straßenverkehrsbehörden können, zum Beispiel an Engstellen, ein Überholverbot von Fahrrädern für Autos anordnen. Hierfür wurde ein neues Verkehrszeichen eingeführt.

Krumpen, Fraktionschef der Linken in der Bürgerschaft und auch Landesvorsitzender des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), hat eine Reihe von Fragen an die Hansestadt gerichtet. So will er wissen, wie der Stand der Umsetzung der neuen StVO ist.

Antwort: Die Verwaltungsvorschrift zu den Änderungen der StVO liegt noch nicht vor. Auch aus dem Schweriner Verkehrsministerium heißt es: „Ein Entwurf der Überarbeitung der Verwaltungsvorschrift liegt bisher nicht vor.“

Mehr Radfahrer Über 80 Prozent der Deutschen nutzen laut Bundesverkehrsministerium das Fahrrad. Zum Beispiel für den Weg zur Arbeit, Schule oder Ausbildung, für die Freizeit oder den Urlaub. Immer mehr Menschen verzichten vor allem bei Distanzen von bis zu 15 Kilometern auf ihr Auto und nehmen stattdessen das Fahrrad. Rund 80 Prozent aller Haushalte in Deutschland besitzen mindestens ein Fahrrad, in 30 Prozent sind drei oder mehr Fahrräder vorhanden, das sind etwa 78 Millionen Fahrräder, die immer öfter zum Einsatz kommen, so das Ministerium. Zu den Gewinnern der Corona-Krise zählt das Fahrrad. Laut Zweirad-Industrie-Verband wurden zwischen Januar und Juni 2020 rund 3,2 Millionen Fahrräder und Pedelecs verkauft. Das ist hinsichtlich des Absatzes ein Plus von rund 9,2 Prozent.

Die Blicke richten sich daher nach Berlin. Denn die Vorschrift regelt unter anderem, wie Verkehrszeichen anzuordnen sind und was hierbei zu beachten ist. Auf OZ-Nachfrage teilt das Bundesverkehrsministerium mit: „Es gilt die StVO, so wie sie im April dieses Jahres novelliert wurde.“ Die Frage zur Verwaltungsvorschrift bleibt unbeantwortet. Hintergrund dafür ist der anhaltende Streit um den Bußgeldkatalog, der sich allerdings um Strafen für zu schnelles Fahren rankt.

ADAC : neue Schilder nutzen

Ungeachtet dessen sieht der ADAC keinen Grund, mit dem Aufstellen neuer Schilder zu warten. Sprecher Christian Hieff: „Nach Einschätzung unserer Juristen bleiben die Verhaltensregeln von der Kontroverse über den Bußgeldkatalog unberührt. Daher können die neuen Verkehrsschilder von den Kommunen ohne Einschränkungen genutzt werden.“

ADFC-Geschäftsführer Krumpen ist schon gespannt, wie der in der neuen StVO vorgesehene Überholabstand im Bereich der Altstadt, insbesondere in Einbahnstraßen, eingehalten werden kann. Die Antwort der Stadt lautet dazu: „Im Einzelfall kann dies bedeuten, dass es auf bestimmten Straßen oder Abschnitten nicht mehr ohne Weiteres möglich ist, Radfahrende zu überholen.“

Viele Fragen zu klären

In der Altstadt sind zudem einige Einbahnstraßen für den entgegenkommenden Radverkehr geöffnet. Beispiele sind die Bademutter-, Gerber- und Dankwartstraße. Auch hier könnte sich die neue StVO mit der Abstandsregelung auswirken.

Viele Fragen sind noch offen. So zur Einführung des Grünen Pfeils für Radfahrer in Wismar und zum Einrichten von Fahrradzonen in der Hansestadt. Die Verwaltung hält sich auch hier noch zurück.

Wismar will Verkehrskonzept

Krumpen erwartet schon in naher Zukunft eine Diskussion, wie mit den Änderungen der StVO und mit dem Verkehr insgesamt in Wismar umgegangen wird: „Es geht um den Rad- und Autoverkehr, um Fußgänger, um das Parken in Einbahnstraßen. Wir müssen zwischen den unterschiedlichen Interessen abwägen. Kompromisse werden unumgänglich sein.“

Sicher ist: In Wismar wird in den nächsten zwei Jahren ein Konzept für den gesamten Verkehr erstellt. Der Linkspolitiker und ADFC-Landesvorsitzende wirbt dafür, ein Radverkehrskonzept vorzuziehen: „Wir haben in der Stadt Handlungsbedarf und in MV stehen 25 Millionen Euro aus dem Klimaschutzpaket für den Radwegebau zur Verfügung.“ Das Geld müsse aber schon von 2021 bis 2023 verbaut sein. Die Auszahlung, so Krumpen, sei an ein Konzept geknüpft.

Von Heiko Hoffmann