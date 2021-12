In Wismar am Parkplatz Weidendamm/Lübsche Straße täglich 7-18 Uhr und im Alten Hafen 7 täglich 9-18 Uhr (jeweils nach einmaliger Registrierung unter www.testcenter-wismar.de); Cairful med GmbH im Alten Holzhafen 11 ohne Termin Mo bis Fr 7-12, 14-16 Uhr; in der Ratsapotheke nach einmaliger Registrierung ohne Termin Mo bis Fr 9-11 Uhr, in der Baltic-Apotheke nach online-Termin Mo bis Fr nachmittags, in der Apotheke am Friedenshof ohne Termin Mo und Do 8.30-11.30 Uhr, Di, Mi und Fr 14.30-17.30 Uhr, samstags 9.30-11.30 Uhr.

In Bad Kleinen in der Tourist-Information Die bis Do 10-12.30 Uhr und 13-16 Uhr sowie Fr 10-12 Uhr und 13-15.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 038423 - 54 900 ist möglich, aber nicht nötig. Bei großer Nachfrage auch montags und samstags.

In Gägelow auf dem Gelände des Hagebaumarkts Mo bis Sa 8-17 Uhr;

In Neuburg im Gemeindezentrum Mo, Mi und Fr 13-16 Uhr, Die 9-12 Uhr und Sa 10-12 Uhr;

In Neukloster in der Tourist-Information Mo, Mi und Fr 9-12 Uhr, Die 13-16 Uhr und Sa 13-15 Uhr.