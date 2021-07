Die „Marlen“ ist 71 Jahre alt und der einzige noch verbliebene DDR-Seitenschleppnetzkutter des Typs D. In Wismar wird das Schiff restauriert und wieder in Fahrt gebracht – jetzt ist ein Meilenstein erreicht worden: der Einbau des Motors. Wie das ablief und was es sonst noch am Kutter zu tun gibt.